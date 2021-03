Banskobystrická Štátna opera poďakuje učiteľom predstavením Édith Piaf

Banská Bystrica 24. marca (TASR) – Štátna opera v Banskej Bystrici chce poďakovať všetkým učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca a v tento deň im venuje jedno z najpopulárnejších predstavení opery, životopisné dielo Édith Piaf. Záznam z predstavenia bude voľne prístupný v nedeľu (28. 3.) na jej YouTube kanáli. TASR o tom v stredu informovala Katarína Uhríková, vedúca propagácie banskobystrickej opery.



"Hoci Štátna opera musí byť stále zatvorená, nezabúdame na našich verných spolupracovníkov – učiteľov. Bez ich inšpiratívnej a zanietenej práce, bez ich osobnostného vkladu do výchovy mladej generácie, by sme ani my v našej opere nemohli robiť umenie a nemali návštevníkov, ktorí majú radi divadlo. Pravidelne spolupracujeme so všetkými typmi škôl, a tak sa spolupodieľame na výchove mladých umelcov a divákov, ktorí hodnoty umenia vnášajú ďalej do bežného života," priblížila Uhríková.



Štátna opera predstavenie daruje všetkým, ktorí vzdelávajú, vychovávajú mladú generáciu a snažia sa o rozvoj osobnosti, tvorivosti, slobody premýšľania a osobnej zodpovednosti.