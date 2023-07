Štúdie Zelených sídlisk už spoznalo šesť banskobystrických lokalít

Banská Bystrica 3. júla (TASR) - Predstavovanie urbanisticko-krajinárskych štúdií v rámci projektu Zelené sídliská, s ktorým banskobystrická samospráva začala v marci, sa blíži do finále. Obyvatelia šiestich lokalít mesta pod Urpínom už mali možnosť zúčastniť sa na stretnutiach s víťaznými architektonickými ateliérmi a spoznať štúdie, ako sa im v budúcnosti zmení okolie panelákov a domov na sídliskách. Rovnako ich mali možnosť pripomienkovať.



"Stretli sme sa s obyvateľmi, aby sme spoločne plánovali revitalizácie vytypovaných verejných priestorov v rámci projektu Zelené sídliská. Niekde bol záujem väčší a kapacity sa zaplnili do posledného miesta. Inde prišlo ľudí menej, ale vždy to bola kultivovaná diskusia. Verím, že čoskoro sa uskutoční aj posledné stretnutie v Radvani - Kráľovej a my budeme môcť odštartovať ďalšie procesy smerujúce k realizácii najväčšieho zeleného projektu v histórii nášho mesta," zhodnotil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Do projektu sa mesto od začiatku snaží aktívne zapájať všetkých obyvateľov. Dôkazom je participatívny proces, ktorého súčasťou bol napríklad dotazníkový prieskum. Vyplnilo ho takmer 650 záujemcov, ktorí vyslovili, aké sú ich predstavy v jednotlivých mestských častiach.



"Názor mohla široká verejnosť vyjadriť aj na stretnutiach, počas prvého a druhého kola. Po vyhodnotení všetkých podnetov vypracovalo oddelenie územného plánovania a architekta mesta lokalitné programy, a následne sme vyhlásili verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií. Tie sme postupne predstavovali obyvateľom v rámci tretieho kola stretnutí," doplnila hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová. Prvé štyri urbanisticko-krajinárske štúdie sú dostupné na webovej stránke mesta a ďalšie ešte pribudnú.



Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území Banskej Bystrice s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť aj obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.