Svetelný signál opäť prepojí dominanty Pohronskej hradnej cesty

Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Svetlo z reflektorov, bateriek či čeloviek už po piaty raz prepojí dominanty Pohronskej hradnej cesty. Aj tentoraz bude do podujatia Svetelný signál, ktoré sa uskutoční 14. marca, zapojená banskobystrická Vartovka na Urpíne. TASR o tom vo štvrtok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Na každú z desiatich lokalít ležiacich popri Pohronskej hradnej ceste, a teda hrady Revište, Šášov, Teplica, Pustý hrad, Zvolenský zámok, zaniknuté hrady Peťuša i Žakýl, banskobystrická i krupinská Vartovka a vrch Sitno sa vyberie jedna výprava, aby overila, či o 18.00 h uvidí svetelný lúč z iného stanoviska. Tie v minulosti tvorili strážnu a signalizačnú sústavu. Jej úlohou bola ochrana stredoslovenských banských miest pred blížiacim sa nepriateľom.



Podujatie Svetelný signál bude v Banskej Bystrici súčasťou najbližších Potuliek mestom.



"Budeme radi, ak Banskobystričania zažijú 14. marca s nami jedinečné potulky. Spoločne so sprievodkyňou sa stretneme o 16.00 h pred budovou historickej radnice a následne absolvujeme výstup k hvezdárni na Vartovke. Pripomenieme si, prečo a ako sa mestá v okolí varovali pred nebezpečenstvom pomocou svetelných signálov zo strážnych veží a z hradov Pohronskej hradnej cesty. Na samotné vyslanie svetelného signálu o 18.00 h z Vartovky až na zvolenský Pustý hrad využijeme moderné technológie," priblížila vedúca Turistického informačného centra v Banskej Bystrici Barbora Osvaldová.



Návštevníkom, ktorí sa na Potulkách mestom plánujú zúčastniť, organizátori odporúčajú vziať si so sebou baterku alebo čelovku.