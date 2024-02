Svetielku nádeje pomôžu podporiť onkologicky choré deti i hokejisti

Banská Bystrica 13. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje v Banskej Bystrici, ktoré sa už 21 rokov venuje skvalitňovaniu života detí s onkologickým ochorením, si 15. februára pripomenie Medzinárodný deň detskej rakoviny. Jeho symbolom je zlatá stužka. OZ pri tejto príležitosti pripravilo viacero aktivít, ktoré podporia aj domáci hokejisti.



"Pripnutím zlatej stužky môžu ľudia vyjadriť spolupatričnosť a podporu deťom a mladistvým, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie. Rovnako aj tým, ktorí nad chorobou zvíťazili, rodinám, čo s ňou žijú alebo v jej dôsledku prišli o dieťa. Podporia tak tiež zdravotníkov a všetkých pracovníkov, ktorí malým hrdinom pomáhajú počas náročnej liečby," informovala v utorok TASR Jozefa Pevčíková z OZ, ktoré pôsobí pri detskej nemocnici.



V tento deň si môžu ľudia vyzdvihnúť stužku od 11.00 do 18.00 h v stánku Svetielka nádeje v obchodnom centre Na Troskách. Zároveň sa tam môžu zapojiť do kampane nadácie Kvapka nádeje a prostredníctvom odovzdania vzorky slín sa zapísať do Národného registra darcov kostnej drene. Podľa Pevčíkovej v banskobystrických kostoloch bude za choré deti niekoľko omší a symbolom zlatej stužky sa o 17.00 h rozsvieti aj najvyššia budova v meste.



"Na druhý deň, 16. februára, bude mať Svetielko nádeje stánok na zimnom štadióne. Bystrickí Barani navyše nastúpia proti svojmu súperovi v dresoch so špeciálnym dizajnom so zlatou stužkou, ktorým vyjadria podporu deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám," uviedla Pevčíková.



Záujemcovia môžu pomôcť aj prostredníctvom darovania krvi. Mobilný odber pod záštitou hokejového klubu HC'05 Banská Bystrica sa uskutoční 19. februára od 9.00 do 12.00 h v priestoroch zimného štadióna.



"V minulom roku pomohlo Svetielko nádeje 114 detským pacientom hospitalizovaným na klinike pediatrickej onkológie a hematológie. Naša služba uskutočnila 1112 prepráv detí za liečbou v rámci Slovenska i zahraničia, pričom najazdila 213.513 kilometrov. Svetielko nádeje zrealizovalo stovky intervencií psychosociálneho tímu, ktorého súčasťou sú psychologička, sociálny pracovník či liečebná pedagogička a v rámci nového projektu pomoci začalo poskytovať služby fyzioterapeutky priamo na oddelení. Detskú nemocnicu podporilo sumou 144.136 eur," zhrnula Pevčíková.