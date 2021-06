B. Bystrica: Testovanie pred ambulantnými vyšetreniami v DFNsP zrušili

Banská Bystrica 1. júna (TASR) – Testovanie malých pacientov na ochorenie COVID-19 pred ambulantnými vyšetreniami v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici od utorka zrušili. Testovanie absolvujú len suspektní pacienti, ktorí javia príznaky ochorenia. Informovala o tom DFNsP na sociálnej sieti.



„Sprevádzajúca osoba pacienta na ambulantné vyšetrenie nepotrebuje na vstup do nemocnice negatívny výsledok testu. Na triáži, čo je triedenie pacientov pred vstupom do zariadenia, je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie a poučenie pacienta pred každým vyšetrením,“ uvádza detská nemocnica.



Tlačivo s identifikačnými údajmi si návštevníci môžu stiahnuť z internetu a vyplniť už doma, čím ušetria čas pred vstupom do nemocnice.