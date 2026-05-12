Thurzov dom si novou výstavou pripomína 500. výročie vzbury baníkov
Banícke povstanie z rokov 1525 - 1526 patrilo k najväčším sociálnym vystúpeniam vo vtedajšom Uhorsku. Thurzov dom v B.Bystrici si novou výstavou pripomína 500. výročie vzbury baníkov
Autor TASR
Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici otvára 14. mája o 16.00 h v Thurzovom dome novú výstavu Vzbura baníkov, ktorou si pripomína 500 rokov od najväčšieho vystúpenia baníkov v dejinách regiónu. Návštevníkom priblíži jednu z najvýznamnejších a najdramatickejších udalostí sociálnych dejín stredného Slovenska. TASR o tom v utorok informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
Banícke povstanie z rokov 1525 - 1526 patrilo k najväčším sociálnym vystúpeniam vo vtedajšom Uhorsku. Vzbura baníkov bola dôsledkom dlhodobo neudržateľných pracovných a životných podmienok, nízkych a nevyplácaných miezd, rastúcej drahoty i narastajúceho napätia medzi baníkmi a vedením Thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku. Nepokoje postupne prerástli do ozbrojených konfliktov, rabovania a útokov na mesto. Ukázali tým aj určitú odvrátenú podobu nebývalého hospodárskeho rozmachu banskobystrického regiónu.
„Banícke povstanie predstavuje mimoriadne významnú kapitolu našich dejín. Nešlo iba o sociálny konflikt, ale o výpoveď o živote ľudí, ktorí v nesmierne náročných podmienkach zabezpečovali fungovanie jedného z najvýznamnejších banských regiónov vtedajšej Európy,“ priblížil kurátor výstavy a historik SSM Filip Glocko.
Výstava návštevníkov prevedie prostredím stredovekého baníctva, predstaví dobové dokumenty, banské nástroje, minerály z okolia Banskej Bystrice a Španej Doliny, ale i okolnosti samotného povstania a následné represálie voči baníkom.
Mimoriadnu pozornosť venuje SSM aj výtvarným dielam spojeným s baníckou tematikou. Súčasťou výstavy bude obraz Banícke povstanie od Vincenta Hložníka a zreštaurovaný veľkoformátový triptych banskobystrického maliara Júliusa Flacheho z roku 1930, vytvorený pôvodne pre interiér Národného domu v Banskej Bystrici. Cyklus zachytávajúci banícku minulosť mesta sa do zbierok múzea dostal po dramatických udalostiach v 70. rokoch 20. storočia, keď boli obrazy po asanácii kina Praha zachránené bývalým riaditeľom múzea Milanom Šokom.
„Verejnosti môžeme predstaviť diela, ktoré prešli náročným reštaurovaním a zároveň vypovedajú o historickej pamäti mesta. Výstava prepája dejiny baníctva, sociálne udalosti a výtvarné umenie do jedného celku,“ doplnil riaditeľ SSM Marcel Pecník.
Výstava Vzbura baníkov potrvá do 13. septembra.
