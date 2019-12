Tihányiovský kaštieľ už 30 rokov láka ľudí na prírodovedné výstavy

Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici oslavuje v tomto roku 130 rokov od svojho vzniku a vo štvrtok popoludní si zároveň pripomenulo ďalšie významné výročie - 30 rokov od otvorenia prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli v časti mesta Radvaň výstavou 30(k)rokov (do) múzea.



Ako TASR informovala Martina Saktorová, manažérka SSM, počas novej výstavy návštevníci spoznajú prácu botanika, zoológa, entomológa, geológa, ale i lektora či dokumentátora. Bližšie nahliadnu do zákulisia práce jednotlivých odborníkov a ich nezastupiteľnej funkcie pri budovaní a zachovávaní zbierkových fondov, spracovaní, prezentácii a sprístupňovaní predmetov verejnosti či bádateľom.



"Návštevníci odhalia tiež premeny Tihányiovského kaštieľa za 30 rokov prostredníctvom zachovaných fotografií z rekonštrukčných prác. Expozícia Príroda stredného Slovenska podstúpila čiastočnú modernizáciu, ktorú finančne podporil Fond na podporu umenia," konštatovala Saktorová.



Súčasná budova Tihányiovského kaštieľa sa prvýkrát spomína už v 16. storočí. Po rode Nevéryovcov, Radvanských, Gerhardtovcov, Tihányiovcov a Ujhelyiovcov získalo budovu do vlastníctva v roku 1973 SSM, kedysi Krajské vlastivedné múzeum. Pri príležitosti 100. výročia založenia múzea bola 5. decembra 1989 slávnostne otvorená prvá samostatná expozícia Príroda stredného Slovenska.



"Už o pár dní odhalíme verejnosti viaceré vzácne tajomstvá ukryté v depozitári Tihányiovského kaštieľa. Bude mať jedinečnú možnosť uvidieť najstaršiu mineralogickú zbierku Samuela Bothára, historický herbár Augusta Junkera, vzácnu zbierku motýľov Jana Patočku alebo prvý a jediný exemplár rybára dlhochvostého na Slovensku," doplnila Jaroslava Bobáková, kurátorka výstavy a botanička SSM.