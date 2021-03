Tradičná banskobystrická jarná akcia Za krajšie mesto sa opäť ruší

Banská Bystrica 19. marca (TASR) – Už po druhý raz muselo mesto Banská Bystrica pre pandémiu nového koronavírusu prerušiť tradičnú, 20 rokov trvajúcu jarnú celomestskú akciu pre obyvateľov panelákov a domov Za krajšie mesto. Každoročná "čistiaca" akcia bola vždy rozdelená po etapách na jednotlivých sídliskách. Teraz mesto pristaví veľkokapacitné kontajnery na sídliská a poskytne vrecia na odpad len na základe individuálnych požiadaviek občanov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Ochorenie COVID-19 neobchádza ani našich aktivačných pracovníkov či dodávateľa služby, ktorý sa v našom meste stará o odvoz komunálneho odpadu. Preto musíme jednotlivé požiadavky vybavovať na základe aktuálnych voľných kapacít a situácie, ktorá sa mení prakticky každý deň. Rád by som vyzval Banskobystričanov, aby nám pomohli preklenúť toto náročné obdobie a za dodržania všetkých opatrení sa pokúsili postarať sa o zlepšenie vzhľadu okolia svojich domovov," reagoval primátor Ján Nosko.



Ľudia, ktorí majú záujem o pristavenie veľkoobjemového kontajnera, môžu nahlásiť predpokladaný termín v predstihu na e-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk alebo telefonicky na 048/433 0454. Mesto zároveň poskytne vrecia na odpad každému, kto o ne prejaví záujem.



"Obyvateľov chceme požiadať o trpezlivosť. Súčasná situácia so šírením ochorenia COVID-19 sa odzrkadľuje i pri výkone zberu komunálneho odpadu. Dodávateľ služby sa môže z dôvodu karantény alebo pozitivity svojich pracovníkov dostať do časového sklzu aj pokiaľ ide o harmonogram zberu objemného odpadu," doplnil Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu.