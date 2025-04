V Banskej Bystrici žiadajú vyvodenie zodpovednosti voči poslancovi

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Desať poslancov z 31-členného Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici podpísalo výzvu na vyvodenie politickej zodpovednosti voči obvinenému kolegovi v MsZ Marekovi Modranskému, ktorú adresovali predsedovi poslaneckého Klubu nezávislých Milanovi Smädovi. TASR o tom informovala jedna zo signatárok výzvy Diana Javorčíková. Smädo reagoval, že tak neurobí, platí prezumpcia neviny.



„Z medializovaných a verejne prístupných informácií sme sa dozvedeli o vznesenom obvinení voči poslancovi Modranskému zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Poškodeným má byť akciová spoločnosť SAD Poprad a predpokladaná škoda predstavuje sumu 878.437 eur. Napriek prebiehajúcemu trestnému konaniu a právnej domnienke prezumpcie neviny sme presvedčení, že v demokratickej krajine volení zástupcovia a verejní funkcionári nenesú len trestnoprávnu, ale aj politickú zodpovednosť,“ uvádza sa vo výzve.



Smäda žiadajú, aby MsZ podal návrh na odvolanie Modranského z funkcií viažucich sa na poslanecký mandát. Ide členstvo v mestskej rade a v dozornej rade spoločnosti MBB, ako aj predsedanie komisii pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť.



„Nebudeme voči nemu vyvodzovať žiadnu politickú zodpovednosť, kým nerozhodnú súdy, nebolo by to dobré. Platí prezumpcia neviny,“ reagoval Smädo.



Ako pre TASR konštatoval Modranský, prístup niektorých poslancov MsZ ho mrzí, doteraz ich považoval za serióznych kolegov bez ohľadu na príslušnosť v poslaneckých kluboch.



„Ich postoj k mojej osobe len na základe poškodzujúceho článku je prejavom ich nízkej úrovne pre pochopenie človeka v takejto nepríjemnej situácii až priam politického hyenizmu. Každý súdny človek po prečítaní článku pochopí, že s veľkou pravdepodobnosťou bol napísaný na objednávku s jediným zámerom pošpiniť moju osobu. Neprajem to zažívať nikomu, pretože tieto špinavosti sa odzrkadlili aj na mojom zdraví, v rodine a v profesionálnej práci,“ zdôraznil Modranský.



Radikálne odmieta tvrdenia a úvahy, ktoré ho cielene vykresľujú vo svetle, že počas jeho pôsobenia v pozícii podpredsedu predstavenstva SAD Poprad sa údajne dopustil nejakých protizákonných konaní. Súdy začínajú konať a rozhodovať v jeho prospech i jeho bývalých kolegov.



„Krajský súd v Košiciach či Najvyšší súd SR nedávno uznali, že sporné zmluvy sú zákonné a platné, ako aj, že žiadna škoda pre SAD Poprad nevznikla. Budem tvrdo a všetkými zákonnými prostriedkami ďalej bojovať za očistenie svojho mena proti takýmto falošným a účelovo vykonštruovaným obvineniam,“ dodal Modranský, ktorý v SAD Poprad pôsobil v rokoch 2018 - 2023.