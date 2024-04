Turistický vláčik v Banskej Bystrici odštartuje svoju druhú sezónu

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Turistický vláčik Neusohl Express sa po zimnom období opäť vydá do ulíc Banskej Bystrice. Svoju druhú sezónu odštartuje 27. apríla o 10.00 h a 11.00 h ešte pred otvorením festivalu Vínšpacírka. Novinkou tohtoročnej sezóny budú špeciálne víkendové jazdy z mesta pod Urpínom priamo do obce s baníckou tradíciou Španej Doliny. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Neusohl Express bude počas Vínšpacírky odstavený na Námestí SNP a návštevníkom poslúži ako informačný bod o novinkách a aktivitách v regióne, ktoré im poskytnú zamestnanci Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. Od 28. apríla až do konca mája bude premávať počas víkendov. V hlavnej turistickej sezóne jún až august vyrazí do ulíc každý deň," konštatoval riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.



Odchody spred Hodinovej veže sú v každú celú hodinu, od 10.00 do 13.00 h a od 15.00 do 18.00 h. Cestovné sa oproti minulému roku nemení. Lístky je možné zakúpiť si priamo vo vláčiku platbou v hotovosti alebo kartou.



"Teší ma, že od mája pribudnú počas víkendov aj špeciálne jazdy z Banskej Bystrice do Španej Doliny. Tieto zážitkové jazdy budú zahŕňať vstup do jediného sprístupneného priestoru v podzemí Španej Doliny, do banského podzemného prekopu, vstup do historickej ľudovej školy i múzea medi. S vláčikom sme do tejto lokality absolvovali skúšobnú jazdu, preto verím, že novú trasu návštevníci a obyvatelia ocenia a využijú," doplnil primátor Ján Nosko. Odchod z námestia bude mať o 9.00 h a z dôvodu obmedzenej kapacity je možné si na tieto jazdy zakúpiť lístky aj vopred prostredníctvom webu OOCR Stredné Slovensko.



Turistický vláčik s kapacitou 56 cestujúcich vlani previezol historickým centrom Banskej Bystrice zhruba 8000 návštevníkov.