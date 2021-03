B. Bystrica: U vodičov MHD si cestujúci môžu vyzdvihnúť respirátory

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Mesto Banská Bystrica vybavilo vodičov trolejbusov a autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD) respirátormi FFP2, ktoré sú určené pre cestujúcich, a to v počte 1200 kusov. V prípade, že do prostriedkov MHD nastúpi od 3. marca cestujúci bez respirátora, pretože si ho zatiaľ nezabezpečil, bude si ho môcť vyzdvihnúť u vodiča bezplatne. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Keďže od 8. marca bude nosenie respirátora povinné v prostriedkoch MHD, chceme obyvateľom pomôcť zadovážiť si ich v predstihu. Ak od zajtra nastúpi do trolejbusu alebo autobusu cestujúci, ktorý nemá respirátor, môže si ho bezplatne vyzdvihnúť u vodiča. Aj týmto opatrením chceme zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Mesto plánuje nakúpiť ďalšie respirátory FFP2, a zároveň vyslať pred najväčšie obchodné reťazce dobrovoľníkov, aby ich rozdávali okoloidúcim, ktorí ako ochranu pred novým koronavírusom stále používajú len rúško.



"Respirátory FFP2 budú cestujúcim k dispozícii v trolejbusoch a autobusoch od zajtrajšieho rána. Nakúpili sme dostatočné množstvo týchto ochranných pomôcok aj pre našich zamestnancov, a najmä vodičov, aby boli chránení, keďže denne prichádzajú do kontaktu so stovkami cestujúcich," dodal Miroslav Snopko, riaditeľ Dopravného podniku mesta Banská Bystrica.



V stredu (3. 3.) sa uskutoční zasadnutie krízového štábu mesta Banská Bystrica, po ktorom bude samospráva informovať aj o pomoci ľuďom, ktorí zostali v karanténe, sú pozitívni na ochorenie COVID-19 a nemá im kto nakúpiť potraviny či lieky.