V Banskobystrickom kraji Ukrajincov pribúda

Banská Bystrica 23. marca (TASR) – Ak sa začiatkom marca v Banskobystrickom samosprávnom kraji nachádzalo vyše 500 ľudí z Ukrajiny, v súčasnosti je to už viac ako 2800 odídencov. Niektorí z nich Banskou Bystricou len prechádzajú, iní plánujú zostať. Mesto sa im snaží podať pomocnú ruku viacerými spôsobmi. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta už bolo zapísaných 11 detí, základné školy prijali 45 žiakov a súkromné 23. „Všetkým, ktorí chcú zapísať svoje deti do našich školských zariadení, sme v stredu na stretnutí poskytli dôležité informácie týkajúce sa zápisu. Zároveň sme odprezentovali možnosti pokračovania v štúdiu na školách v Ukrajine online formou prostredníctvom dostupných aplikácií a programov,“ konštatovala vedúca školského úradu Anna Martišovičová.



„K dnešnému dňu si v Banskej Bystrici našlo zamestnanie 18 ľudí ukrajinského pôvodu. Ide o pomocných pracovníkov v kuchyni, v drevárskom priemysle, odborných strojárov, upratovačku či manikérku. O možnosti vyplatenia štátnych sociálnych dávok sa doposiaľ informovalo 191 Ukrajincov,“ doplnila vedúca oddelenia služieb pre občana Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici Zuzana Bartkovičová.



Mesto pod Urpínom vytvorilo pre utečencov kontaktné miesto na radnici, zriadilo databázu ubytovacích možností, zabezpečilo bezplatnú dopravu MHD, ako aj teplú stravu a v súčasnosti roznáša denne takmer 140 porcií obedov. Vyhlásilo tiež finančnú a materiálnu zbierku. Mestskí poslanci uvoľnili 30.000 eur z rozpočtu na pomoc Ukrajine. Súčasťou pomoci sú tiež bezplatné jazykové kurzy.