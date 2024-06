Univerzita Mateja Bela získala financie na modernizáciu budov

Banská Bystrica 17. júna (TASR) - Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici bola úspešná a získala financie v rámci výzvy týkajúcej sa komplexnej modernizácie budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl. Z plánu obnovy dostane finančné prostriedky na projekty, ktoré sledujú zníženie energetickej náročnosti objektov Ekonomickej fakulty (EF) UMB. Informovala o tom v pondelok univerzita na sociálnej sieti.



Predmetom projektov sú aktivity zamerané na stavebné práce a úpravy súvisiace s komplexným zateplením plášťových konštrukcií a ďalších opatrení na zmenšenie tepelných strát dotknutých budov. Opatrenia prispejú k zníženiu spotreby tepla a úspore finančných nákladov na vykurovanie objektov v zimnom období. Súčasťou je aj výmena troch kusov výťahov.



"Projekt Zníženie energetickej náročnosti EF UMB - Nová budova a Aula dosahuje rozpočet v celkovej výške 1.588.520 eur, pričom je plne krytý z prostriedkov plánu obnovy. Predpokladaný harmonogram realizácie je september tohto roka až marec 2026. Očakávaným výstupom projektu je úspora ročnej spotreby primárnej energie. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje zhruba 43-percentnú úsporu spotreby v porovnaní s východzím stavom," uviedla UMB.



Podobný projekt v prípade Školičky počíta s rozpočtom takmer 289.700 eur a je rovnako plne krytý zo zdrojov plánu obnovy. Predbežný harmonogram realizácie je september 2024 až marec 2026. V porovnaní so stavom pred rekonštrukciou by sa mala dosiahnuť úspora ročnej spotreby primárnej energie na úrovni okolo 46 percent.