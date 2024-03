Deň kariéry v Banskej Bystrici mal rekordný počet vystavovateľov

Banská Bystrica 27. marca (TASR) - Rekordný počet vystavovateľov, celkom 31 spoločností pôsobiacich v rôznych sférach a regiónoch Slovenska, sa zúčastnilo marcového Univerzitného dňa kariéry, ktorý zorganizovala Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB.



"Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo sprostredkovať študentom možnosť nadviazať kontakt s praxou a podporiť študentov a absolventov UMB pri hľadaní práce, brigády či stáže u spoločností regionálneho, národného aj medzinárodného charakteru," informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.



Ako ďalej priblížila, súčasťou sprievodného programu boli workshopy štyroch najväčších vystavovateľov podujatia, ktoré boli, ako celé podujatie, kariérne orientované. "Prednášajúci sa podelili so študentami o vzácne tipy a triky, ako zaujať personalistov, aby im ich životopis otvoril dvere na pracovný pohovor a ako to na pohovore nepokaziť, čomu sa vyvarovať a na čo upriamiť pozornosť," poznamenala Straková s tým, že viac ako 67 percent opýtaných študentov by malo mať po podujatí brigádu, prácu alebo svojho budúceho zamestnávateľa.



Účasť na podujatí bola podľa Strakovej v tomto roku najvyššia a pomer študentov zo všetkých fakúlt výrazne stúpol, aj keď približne 60 percent prítomných boli študenti Ekonomickej fakulty UMB.