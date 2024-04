V budove Ekonomickej fakulty UMB bude Univerzitná noc literatúry

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) - V priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa 9. apríla uskutoční 11. ročník Univerzitnej noci literatúry (UNL). Čítania sa začínajú na všetkých siedmich stanovištiach naraz o 17.00 h, číta sa 15 minút, po ktorých vždy nasleduje 15-minútová prestávka na presun na ďalšie stanovište. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.



"Veríme, že toho, kto UNL pozná a pravidelne navštevuje, ale aj tých, ktorí sa rozhodnú prísť prvýkrát, poteší zmena priestoru. Už keď sa myšlienka UNL rodila, bolo v zámere organizačného tímu naplniť označenie 'univerzitná' tým, že sa podujatie bude konať v priestoroch rôznych fakúlt. Až 11. ročník nás však konečne privedie do nového priestoru. Hlavným organizátorom podujatia naďalej ostáva filozofická fakulta pod záštitou rektora univerzity, no tentoraz si návštevníci môžu vychutnať čítania osobností na zaujímavých a verejnosti nie bežne prístupných miestach ekonomickej fakulty," priblížila Straková.



Zmena priestoru verejných čítaní súvisí aj s historickosťou a estetickosťou budovy ekonomickej fakulty, ktorá oslavuje 110 rokov. Najskôr slúžila ako vojenský lazaret a po vojne v nej sídlilo prvé štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. Medzi jeho významných absolventov možno zaradiť spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, básnika Štefana Žáryho, hudobného skladateľa Jána Cikkera, literárneho kritika Alexandra Matušku, herca Karola Zachara, umeleckého vedúceho a choreografa Lúčnice Štefana Nosáľa i ďalších. V budove našla svoje prvé priestorové umiestnenie aj katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorá v nadchádzajúcom akademickom roku oslávi svoje 70. narodeniny, rovnako to teda platí aj o katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy, pod gesciou ktorej študenti organizujú UNL.



"Hlavný cieľ podujatia je šíriť povedomie o najnovšej kvalitnej pôvodnej i prekladovej literárnej tvorbe pre dospelých, mládež i deti. Študenti, ktorí organizujú tento ročník, citlivo vnímajú aktuálnu diskusiu o nezávislosti kultúry a umenia. UNL chce vzdať hold všetkým umelcom a chce ich povzbudiť v slobodnej tvorbe a sebavyjadrení," zdôraznila Straková s tým, že výberom kníh podporujú menšie slovenské vydavateľstvá.