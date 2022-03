V Barbakáne otvorili expozíciu, predstavuje banícku históriu mesta

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – V banskobystrickom mestskom hrade Barbakán otvorili expozíciu, ktorá predstavuje banícku históriu mesta i okolitých obcí. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že ju sprístupnili pri príležitosti výročia založenia Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá vznikla 16. marca 1495. Návštevníkov čaká virtuálna realita, živé obrazy, ale napríklad aj výklady o medi v slovenskom, nemeckom i anglickom jazyku.



„Prostredníctvom pútavej prehliadky sa môžu ľudia vrátiť o 500 rokov späť do čias rozkvetu baníctva. Zároveň dostanú tipy na náučné a turistické chodníky na miesta, kde sa v minulosti ťažila ruda, alebo na to, kde žili baníci. Ide napríklad o Španiu Dolinu, Staré Hory, Ľubietovú či Malachov,“ podotkla hovorkyňa.



Časová os prevedie návštevníkov cez expozíciu po jednotlivých etapách baníckej histórie regiónu. „Dôležité osobnosti z konkrétnej doby porozprávajú o svojom živote, práci, kontaktoch a dejinných súvislostiach, z ktorých vznikol na prelome 15. a 16. storočia najväčší obchodnícky podnik na svete. Zároveň môžu záujemcovia nazrieť do štôlne, kde sa dozvedia i to, čo znamenala pre ľudí meď a akým spôsobom ju používali od praveku až po súčasnosť,“ spomenula Adamovičová s tým, že expozícia má prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.



Poznamenala tiež, že celková výška financií vrátane technického vybavenia, obsahu, rekonštrukčných prác, maľovania či elektroinštalácie dosiahla sumu 135.000 eur. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených 91.000 eur. Zvyšnú časť investícií poskytli Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Interaktívna expozícia v Barbakáne bude otvorená denne od 10.00 do 18.00 h.