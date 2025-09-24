< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici prezentujú divadelný román pre tínedžerov
Divadelný román v štyroch dejstvách s prológom a epilógom vydal vlani Divadelný ústav v Bratislave.
Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici pripravilo na stredajšie popoludnie v rámci 2. ročníka medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika Edufest sprievodné podujatie, ktorým je prezentácia knihy Juraja Šebestu Sme divadelníci.
Ako informovala lektorka dramaturgie z BDNR Michaela Gádošiová, autor, prekladateľ, divadelný vedec a bývalý riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Juraj Šebesta prináša prvé dejiny slovenského divadla vo forme románu pre tínedžerov, ich rodičov a pedagogický zbor.
„Román o gymnazistoch je zároveň pútavým prierezom histórie divadla a kultúrneho kontextu od antiky po súčasnosť. Je to kniha, ktorú si necháte aj po prečítaní príbehu. Autor prináša témy, ako súčasná mládež, láska, vzťahy v škole, rodinné väzby, hľadanie vlastnej identity. Za knihu Sme divadelníci získal prémiu sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu v kategórii literatúra pre deti a mládež za rok 2024,“ uviedla Gádošiová.
