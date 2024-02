Pripomíname si deň detskej rakoviny, jeho symbolom je zlatá stužka

Banská Bystrica 15. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje, ktoré pôsobí pri detskej nemocnici v Banskej Bystrici, rozložilo vo štvrtok svoj stánok v banskobystrickom obchodnom centre, aby verejnosti pripomenulo, že 15. február je Medzinárodným dňom detskej rakoviny. Jeho symbolom je zlatá stužka.



Ako pre TASR uviedla Jozefa Pevčíková z OZ, návštevníci sa pristavujú, pýtajú sa a pripínajú si zlaté stužky. "Vyjadrujú tak spolupatričnosť a podporu deťom i mladistvým, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie. Rovnako aj tým, ktorí nad chorobou zvíťazili, rodinám, čo s ňou žijú alebo v jej dôsledku prišli o dieťa. Zároveň podporujú zdravotníkov a všetkých pracovníkov, ktorí malým hrdinom pomáhajú počas náročnej liečby. Sme radi, že aj takto môžeme šíriť osvetu medzi ľuďmi," uviedla Pevčíková.



Ako pripomenula, záujemcovia sa tam môžu zapojiť aj do kampane nadácie Kvapka nádeje s názvom "Máte slinu?" a prostredníctvom odovzdania vzorky slín sa zapísať do Národného registra darcov kostnej drene, ktorá je dôležitou súčasťou liečby jedného z najrozšírenejších druhov detskej rakoviny - leukémie. Za tri hodiny tak urobilo približne desať ľudí.







Deťom liečiacim sa na rakovinu alebo ktoré chorobe podľahli je vo štvrtok v banskobystrických kostoloch venovaných niekoľko omší a symbolom zlatej stužky sa o 17.00 h vysvieti aj najvyššia budova v meste.



"Svetielko nádeje bude mať stánok 16. februára aj na banskobystrickom zimnom štadióne. Bystrickí Barani nastúpia proti svojmu súperovi v dresoch so špeciálnym dizajnom so zlatou stužkou, ktorými vyjadria podporu deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám," dodala Pevčíková s tým, že úvodné buly bude tentoraz netradičné. Postará sa oň predseda OZ, ktoré sa už 21 rokov venuje skvalitňovaniu života detí s onkologickým alebo iným závažným ochorením, a zároveň prednosta Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Pavel Bician.