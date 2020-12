V DFNsP v Banskej Bystrici denne otestujú okolo 150 ľudí

Banská Bystrica 22. decembra (TASR) – Odberové miesto na antigénové testovanie obyvateľstva v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici bude pracovať formou provizórnych časeniek až do zavedenia elektronického objednávacieho systému, čo má byť v najbližších dňoch. Informovala o tom v utorok DFNsP na sociálnej sieti s tým, že z kapacitných dôvodov môže denne otestovať okolo 150 ľudí.



"Personál rozdá občanom lístky s vyznačeným aktuálnym dátumom v počte 150 kusov, upozorní ich na predpokladanú čakaciu dobu a usmerní tých, ktorí z kapacitných dôvodov nebudú v daný deň otestovaní," uvádza nemocnica. Testovanie na nový koronavírus robí každý pracovný deň od 11.00 do 15.00 hod.



Banskobystrická nemocnica sa v týchto dňoch stala lídrom rebríčka hodnotených detských nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy, keď z hľadiska spokojnosti pacientov dosiahla 92 percent.



"Toto sú dôležité čísla, ktoré pre nás majú veľkú výpovednú hodnotu. Znamenajú, že svoju prácu robíme dobre, a že to tak vnímajú i naši pacienti. Je to pre nás zároveň záväzkom do budúcna. Naša nemocnica pod vedením riaditeľa Juraja Galla ide správnym smerom a má potenciál rozvíjať sa a napredovať," reagoval Miloslav Hanula, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť.



Detské zdravotnícke zariadenie pod Urpínom v súčasnosti vstupuje do náročného obdobia rekonštrukcie lôžkových oddelení.



"Stavebné úpravy budú rozsiahle a časovo náročné. Rekonštrukcia potrvá celý budúci rok. Hoci bude prebiehať za jej plného chodu, vedenie zabezpečilo všetky činnosti tak, aby neovplyvnili poskytovanie zdravotnej starostlivosti," zdôraznila pre TASR Jana Petríková, referentka pre komunikáciu DFNsP.