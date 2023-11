V banskobystrickej nemocnici otvorili denný onkostacionár

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - V banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) prebiehala posledných takmer päť rokov rozsiahla rekonštrukcia, vďaka ktorej sa podarilo vybudovať komplex ambulantnej onkohematologickej zdravotnej starostlivosti. Jeho súčasťou je aj denný stacionár, ktorý vo štvrtok oficiálne uviedli do života. Pacienti tak môžu svoju infúznu liečbu dostávať aj bez nutnosti hospitalizácie.



"Liečba onkologických ochorení je náročná a zdĺhavá. Ak existuje možnosť, ako ju urobiť pre pacientov ľahšie zvládnuteľnou, treba ju využiť. Nám sa podarilo vybudovať komplex ambulancií a denného stacionára, ktorý má pre našich pacientov nastavených na pravidelnú liečbu obrovský význam. Ak máte byť z dôvodu podania niekoľkohodinovej infúzie hospitalizovaný každý mesiac na tri dni alebo môžete prísť na pár hodín a nebyť v nemocnici, určite si vyberiete druhú možnosť," zdôraznil námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť detskej nemocnice Miloslav Hanula.



Pripomenul, že rozsiahla rekonštrukcia nemocnice za takmer 14 miliónov eur zabezpečila vytvorenie priestoru a prístrojové vybavenie.



S pretvorením priestoru prívetivého pre detského pacienta i vybavením onkologickej a hematologickej ambulancie, denného stacionára a čakárne pred nimi pomohlo občianske združenie Svetielko nádeje.



"Kvalitné vybavenie odľahčí lôžkové oddelenie tým, že liečba môže prebiehať aj ambulantnou formou bez nutnosti hospitalizácie a na vyššej úrovni. Napríklad polohovacie chemoterapeutické kreslo umožní najmä starším deťom zaujať polohu, ktorá im najviac vyhovuje, a súčasne si čítať knihu, pozerať televíziu alebo mobil. Personálu zase zjednoduší a zefektívni každodennú prácu," konštatoval riaditeľ združenia Igor Obšajsník s tým, že náklady predstavovali vyše 80.000 eur, pričom nadácia Kvapka nádeje prispela sumou takmer 23.000 eur.



Denný onkostacionár otvorili pri príležitosti 40. výročia založenia prvého detského onkologického centra na Slovensku. Jeho terajšiu podobu predstavuje Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, pri zrode ktorej stála prednostka kliniky Eva Bubanská.



"Za 40 rokov existencie nášho onkocentra sme liečili 1690 detí s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi. Za tak dlhé obdobie sa liečba detských zhubných ochorení aj vďaka pokrokom vo výskume a jeho aplikovaní do liečby dostala do úplne inej úrovne ako v začiatkoch. Ak máme hodnotiť úspešnosť liečby detí s malignitou, v súčasnosti dosahujeme úroveň 80 až 85 percent, čo je v porovnaní s hodnotou 56 percent, ktoré sa dosahovali počas prvých desiatich rokov fungovania centra, neporovnateľný úspech," zhodnotila Bubanská.



Ročne je na Slovensku diagnostikovaných približne 200 nových prípadov onkologických ochorení detí a mladistvých.