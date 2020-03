Krízové call centrum v Banskej Bystrici pomáha seniorom

Banská Bystrica 20. marca (TASR) – Klientske centrum banskobystrického magistrátu sa zmenilo na krízové call centrum, ktoré slúži na zber podnetov prichádzajúcich od ľudí na pomoc osamelým seniorom a imobilným ľuďom. Doposiaľ ich prišlo e-mailom, telefonicky a prostredníctvom hlasových správ viac ako 800. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Odbor informatizácie a digitalizácie Mestského úradu v Banskej Bystrici vyvinul aplikáciu, vďaka ktorej zbiera všetky potrebné informácie prichádzajúce na kontakty osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. V krízovom call centre sa striedajú zamestnanci odboru sociálnych vecí, klientskeho centra i zamestnanci mestských detských jaslí a mnohí ďalší. Všetky požiadavky sa spracúvajú počas pracovných dní v čase od 9.00 do 14.00 h. Kontaktovať ich môžu osamelí seniori, ich rodinní príslušníci aj mimo tohto času vďaka záznamníku a možnosti nahrať hlasovú správu.



"Osamelým seniorom a ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, zabezpečujeme dovoz rúšok, nákup potravín a liekov. Vykonávame odborné sociálne poradenstvo, keďže sa veľakrát potrebujú len porozprávať, pretože žijú sami. Kontaktujú nás aj ľudia zo zahraničia, ktorí majú v Banskej Bystrici imobilných rodičov. Robíme všetko pre to, aby bola každá jedna správa spracovaná, vypočutá a následne vybavená našimi zamestnancami v teréne," priblížila vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Mesto pod Urpínom v týchto dňoch po prvý raz využilo službu hromadného odosielania SMS správ na mobilné telefóny Banskobystričanov. Na základe nej ich vyzýva, aby dali vedieť, ak poznajú niekoho, kto má 65 rokov a viac, je imobilný, osamelý alebo chorý a nemá si ako zabezpečiť nákup potravín, liekov či rúšok.



"Snažíme sa využívať všetky dostupné možnosti na komunikáciu s Banskobystričanmi. Ďakujem zamestnancom mesta, ktorí flexibilne reagujú na súčasnú situáciu a ponúkli pomoc. Poďakovanie patrí zdravotníkom, obchodníkom, šičkám rúšok a tým, ktorí v týchto dňoch neustále zabezpečujú akúkoľvek pomoc. Spolu to zvládneme, ja tomu verím," zdôraznil Nosko.