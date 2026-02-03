< sekcia Regióny
V mammacentre narástol počet operácií žien s rakovinou prsníka
Prevencia, pravidelné preventívne prehliadky a včasná reakcia na varovné signály zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti rakovine prsníka.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. februára (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. februára, sa k celosvetovej iniciatíve s cieľom zvyšovať povedomie o onkologických ochoreniach a zdôrazňovať význam prevencie, včasnej diagnostiky a dostupnej odbornej starostlivosti, pripája aj AGEL Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. TASR o tom v utorok informovala manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.
Mammacentrum je špecializovanou nemocnicou, ktorá sa dlhodobo venuje diagnostike a liečbe ochorení prsníka vrátane rakoviny prsníka. Práve včasné odhalenie ochorenia výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu a návrat pacientiek do plnohodnotného života.
„Žiaľ, stále máme dostatok pacientiek. Počty žien s diagnostikovanou rakovinou prsníka dlhodobo stúpajú, o čom svedčí aj fakt, že v našej nemocnici od roku 2011 narástol priemerný počet operácií z približne 350 na okolo 700 ročne,“ konštatoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Zoltán Básti.
Podčiarkol tiež význam včasnej reakcie na varovné signály. „Je veľmi dôležité, aby ženy poznali svoje prsia a všímali si akékoľvek zmeny. Medzi varovné príznaky patrí napríklad vtiahnutá bradavka, výtok z nej, hrčka v prsníku alebo v oblasti podpazušia, zmeny na koži prsníka, opuch, zmena tvaru alebo jeho veľkosti, tvorba jamiek na koži, bolesť prsníka či bradavky, ale aj podráždenie kože, začervenanie, chrasty alebo viditeľné žily. Ak žena spozoruje niektorý z týchto príznakov, mala by bezodkladne navštíviť svojho gynekológa,“ zdôraznil Básti.
