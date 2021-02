V meste Banská Bystrica žije 2830 cudzincov z takmer 80 krajín

Banská Bystrica 26. februára (TASR) – V Banskej Bystrici aktuálne žije 2830 cudzincov z takmer 80 krajín sveta. Približne tretinu tvoria občania členských štátov Európskej únie (EÚ), zvyšok obyvatelia tretích krajín, z ktorých najväčšie zastúpenie majú v meste pod Urpínom Ukrajinci. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že mesto od roku 2018 realizuje projekt KapaCITY zameraný na integráciu cudzincov na lokálnej úrovni.



Veľká časť cudzincov v meste nachádza podmienky na štúdium, prácu či podnikanie, v Banskej Bystrici pôsobí i mnoho zahraničných športovcov, lekárov a pedagógov. Podľa mesta je potrebné, aby títo ľudia vedeli komunikovať so samosprávou a dokázali hľadať potrebné informácie, pomoc či podporu v rôznych situáciách. Na podporu integrácie cudzincov samospráva vytvorila na portáli www.visitbanskabystrica.sk sekciu Noví Bystričania. Cudzokrajným obyvateľom mesta je k dispozícii i kultúrny mediátor a kontaktná osoba na mestskom úrade.



Projekt KapaCITY trvá do 31. marca 2021, podľa druhého zástupcu primátora Milana Lichého však týmto dátumom integrácia cudzincov v meste nekončí. „Chceme spracovať novú stratégiu integrácie cudzincov v Banskej Bystrici. Plánujeme tiež pripraviť mediálnu kampaň, ktorá bude informovať o cudzincoch a bude informovať cudzincov,“ uviedol Lichý.



Samospráva cudzincom pomáha aj v období pandémie nového koronavírusu, a to najmä v poskytovaní najdôležitejších informácií. Zahraničným študentom poskytlo mesto počas prvej vlny pandémie rúška, v rámci celoplošného testovania zas zriadilo pri vysokoškolských internátoch mobilné odberové miesto.



Mesto na svojom území aktuálne eviduje 2830 cudzincov, 952 z nich pochádza z členských štátov EÚ z čoho najväčšiu časť tvoria Česi. Z tretích krajín sú v Banskej Bystrici najviac zastúpení obyvatelia Ukrajiny (873), Ruskej federácie (309), Srbska (207) a Číny (69). V meste však žijú aj občania Filipín, Albánska, Indonézie, Palestíny či Venezuely.