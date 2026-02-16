< sekcia Regióny
V mestskom parku v Banskej Bystrici končia s výrubom stromov
Po výruboch, ktoré majú byť ukončené v pondelok, sa prejde k spracovaniu drevnej hmoty.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. februára (TASR) - V mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa v pondelok končí s výrubom 149 stromov, ktoré boli dendrologickými posudkami určené na odstránenie. V rámci plánovanej revitalizácie parku je náhradná výsadba stromov naplánovaná na jeseň. Na pondelňajšom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.
Primátor pripomenul, že stromy určené na výrub boli dendrologickým posudkom vypracovaným nezávislým arboristom označené z pohľadu prevádzkovej bezpečnosti za nebezpečné. Po výruboch, ktoré majú byť ukončené v pondelok, sa prejde k spracovaniu drevnej hmoty.
„Po dnešnom dni tu zostane päť torz. Tieto kroky, ktoré sme zrealizovali, sú začiatkom revitalizácie mestského parku, už na jeseň môžeme pristúpiť k náhradnej výsadbe,“ priblížil Nosko s tým, že revitalizácia parku bude ďalej pokračovať po etapách.
Súčasťou výrubov v mestskom parku bolo aj približne 50 smrekov, ktorých stav posudzovali odborníci z Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO). „Všetky smreky, ktoré boli vyrúbané, boli nejakým spôsobom poškodené alebo choré. Neposudzovali sme len zdravotný stav, ale vypočítavali sme aj statickú stabilitu stromov. Okrem toho sme detegovali aj ďalšie množstvo iných škodlivých činiteľov, vyskytol sa tu hmyz, či už cicavý alebo podkôrny. Boli detegované poškodenia emisiami aj poškodenia suchom,“ skonštatoval Pavel Hlaváč z TUZVO.
Na výruby v mestskom parku dohliadal i environmentálny dozor, zástupcovia Chránenej krajinnej oblasti Poľana či odborníci na entomológiu, chiropterológiu a ornitológiu. Entomológ Tomáš Kizek poznamenal, že vyrúbané stromy boli síce dendrologickým posudkom označené na nebezpečné, z pohľadu ochrany prírody však boli významné, pretože obsahovali vysoký stupeň biodiverzity viažucej sa na odumreté drevo. Odborníci pri výruboch našli napríklad plocháča červeného, fúzača alpského, ale tiež kováčika hrdzavého.
„Tento druh je výnimočný práve z toho dôvodu, že sa vyskytuje najčastejšie v starých parkoch na starých stromoch. To je veľmi ohrozený druh, ktorý je vo voľnej prírode oveľa vzácnejší ako v parkoch, preto mu venujeme veľkú pozornosť,“ povedal Kizek s tým, že v parku našli desiatky lariev kováčika. Ako dodal, časť vyrúbaného starého dreva ostáva v parku, návštevníci tak budú môcť viaceré druhy hmyzu v letných mesiacoch pozorovať. Vzácne druhy však plánujú zachrániť i tak, že substrát s larvami v spolupráci s ochranármi presunú do iných lokalít.
„Zachraňujeme saproxylické druhy, ktoré sú z celoeurópskeho hľadiska veľmi ohrozené. Sú v červených knihách, v červených zoznamoch, to znamená, že sú to už najvzácnejšie klenoty, ktoré v Európe máme a ktorým treba venovať pozornosť,“ doplnil Kizek.
Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici je témou už niekoľko rokov, pozornosť i širokej verejnosti vzbudila opätovne vlani na jeseň, keď samospráva požiadala o povolenie na výrub vyše 400 stromov. S rozsahom výrubov nesúhlasila časť verejnosti, ale i viacerí odborníci a inštitúcie, radnica preto pristúpila k vypracovaniu opätovného nezávislého dendrologického posudku, vytvoreniu širšieho poradného tímu či etapizácii revitalizácie. Viacerí odborníci či aktívna verejnosť žiadali pri procese viac zohľadniť environmentálne aspekty, k čomu podľa nich v konečnom dôsledku nedošlo v takej miere, ako očakávali.
„Ekologické hľadisko, tak ako v úvode pri príprave projektu, tak ani v tejto fáze, nebolo zohľadnené do tej miery, ako by malo. Je to dôsledok toho, že to robíme naopak, že sa stav drevín a opatrenia nestanovili v úvode, ale robíme to na záver, keď už naozaj skôr hasíme, ako tvoríme nejaké najlepšie riešenia,“ skonštatovala banskobystrická mestská poslankyňa a členka komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie Ivana Figuli.
Podľa aktivistky a jednej z iniciátorov petície proti pôvodnému rozsahu výrubov v mestskom parku Miriam Dubovskej by malo byť záujmom samosprávy chrániť všetky funkcie mestského parku, a teda nielen pamiatkovú a architektonickú, ale i jeho prírodné hodnoty. „Zatiaľ sa podarilo zachrániť 270 stromov, ale nevieme dokedy. Ak doteraz bola argumentom bezpečnosť, tak po týchto výruboch, ktoré mesto označuje za bezpečnostné, bude naozaj každý ďalší strom chránený? Prečo neboli rešpektované návrhy ekológov, aby sa zachránilo čo najviac? Budeme ďalej na tom pracovať, budeme sa ďalej pýtať a žiadať, aby už žiadny ďalší strom nebol vyrúbaný,“ skonštatovala Dubovská, ktorá je súčasťou rozšíreného poradného tímu k revitalizácii mestského parku.
