V Múzeu SNP si pripomenuli tragédiu v Kališti, aby sa už nezopakovala

Banská Bystrica 18. marca (TASR) - Tragické udalosti počas druhej svetovej vojny v niekdajšej malej horskej osade Kalište si v pondelok pripomenuli účastníci spomienkového podujatia Stretnutie s Kališťanmi, ktoré každoročne organizuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Pri príležitosti 74. výročia tragédie sprevádzanej vyvraždením obyvateľstva a vypálením dediny, ktoré pripadá na 18. marca, položili kytice v pietnej sieni múzea a pozreli sa do histórie i vďaka dokumentárnemu filmu.



Ako v príhovore pred zaplnenou kinosálou Múzea SNP, kde nechýbali ani študenti, zdôraznil jeho generálny riaditeľ Stanislav Mičev, tieto udalosti si musíme pripomínať.



"Nárast pravicového extrémizmu je v celej Európe veľmi výrazný a keď zabudneme na udalosti, aké sa stali v Kališti, dávame týmto ľuďom šancu, aby sa presadzovali v politike. Sme tu na to, aby sme si ich pripomínali a hovorili, že nechceme, aby sa niečo také opakovalo," reagoval pre TASR Mičev.



K nacistickému besneniu v obci v Banskobystrickom okrese došlo len pár dní pred jej oslobodením, keď tam dorazili vojaci rumunskej a Červenej armády.



"Nemci si uvedomovali, že je koniec vojny. Kalište sa pokúsili niekoľkokrát dobyť, padlo tam asi 30 Nemcov pri potýčkach s partizánmi. Okrem pomsty chceli ešte niečo nakradnúť, zobrať zásoby potravín, tí ľudia už boli zverskí. Ich taktika bola rovnaká vo viacerých obciach po celom Slovensku. Keď sa pripravoval útok oslobodzujúcich armád, partizáni dostali príkaz stiahnuť sa, aby nedošlo medzi nimi k prestrelke. Nemci to vedeli, že vtedy tam nie je nikto, kto by dedinu bránil," priblížil Mičev.



V nedeľňajšie ráno 18. marca 1945 sa Nemci do obce vrátili v počte asi 300 mužov a osadu zmenili na zhorenisko. Zo 42 domov zostalo len šesť a život sa do nej už nikdy nevrátil. Po vojne sa obyvatelia presťahovali do okolitých obcí i do Banskej Bystrice, kde pre nich vybudovali domy v časti pomenovanej Nové Kalište. Obec zanikla a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou a pamätným miestom SNP.