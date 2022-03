B. Bystrica: V opere bude Tanečné defilé

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - V tomto roku sa Balet Štátnej opery po 63 rokoch existencie banskobystrickej opernej scény stal samostatným umeleckým telesom. Znamená to, že Štátna opera je organizačne dvojzložkovým divadlom, ktoré sa skladá z opery a baletu. TASR o tom vo štvrtok informovala Katarína Uhríková, vedúca propagácie banskobystrickej opery.



„Pri tejto príležitosti pripravil baletný súbor samostatný koncert pod názvom Tanečné defilé. Jeho premiéru uvedieme 6. apríla o 18.30 h. Jedinečnosť tohto predstavenia spočíva v tom, že je to nielen prvý koncert v histórii osamostatnenia tanečnej zložky, ale i prvý koncert, v ktorom hlavnú dramaturgickú líniu predstavenia nesú tanečníci. Už nie sú len doplnkom programu, naopak, stanú sa hlavnými protagonistami,“ zdôraznila Uhríková.



V koncerte ponúkne Balet Štátnej opery Banská Bystrica výber z najlepších tanečných prestavení, ktoré mal alebo má v repertoári. Diváci budú môcť vidieť ukážky z inscenácií Gypsy roots, Romeo a Júlia, Carmen či Edith Piaf.



„Súčasťou koncertu bude i scéna umierajúcej labute, ktorá je už len krôčikom k Labutiemu jazeru. To zatiaľ v repertoári nie je, no umelecká riaditeľka baletu Dana Dinková má v pláne, že aj tento skvost sa raz stane súčasťou dramaturgie. Baletný koncert obohatia svojimi vystúpeniami operní sólisti a iní zaujímaví spevácki hostia,“ dodala Uhríková.