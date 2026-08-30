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B. Bystrica v pondelok rozhodne, či mesto získa sedem trolejbusov
Schválenie dodatku je podmienkou ministerstva dopravy vyplývajúcou zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu modernizácie vozového parku trolejbusovej dopravy.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Mesto Banská Bystrica môže získať sedem nových, moderných trolejbusov v hodnote takmer päť miliónov eur. O dodatku k súčasnej zmluve so spoločnosťou Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorý prevádzkuje trolejbusovú dopravu v meste pod Urpínom, budú poslanci hlasovať na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré zvolal primátor Ján Nosko v pondelok 31. augusta. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Schválenie dodatku je podmienkou ministerstva dopravy vyplývajúcou zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu modernizácie vozového parku trolejbusovej dopravy.
„Tento dôležitý bod predložíme na MsZ. Po jeho schválení už nebude dopravcovi nič brániť v podpise zmluvy a v čerpaní zdrojov z rezortu dopravy. Výsledkom bude kvalitnejšie a modernejšie cestovanie pre všetkých Banskobystričanov,“ konštatoval Nosko.
Výška investície je bezmála päť miliónov eur a nákup nových vozidiel bude prostredníctvom nenávratného finančného príspevku financovaný v plnej výške z eurofondov.
„Po skončení súčasnej zmluvy s dopravcom budú tieto trolejbusy prevedené na nového poskytovateľa trolejbusovej dopravy alebo na mesto. Trolejbusy tak zostanú počas celej svojej životnosti súčasťou banskobystrickej MHD. Dôležitý je aj fakt, že o sumu, ktorú získa dopravca z eurofondov, budú ponížené náklady mesta na prevádzku trolejbusovej dopravy, čo bude pre rozpočet mesta znamenať výraznú úsporu finančných prostriedkov,“ zdôraznila prednostka mestského úradu Marica Koreňová.
Predpokladaný termín dodania nových trolejbusov je september 2027. Má ísť o najmodernejšie nízkopodlažné vozidlá s duálnym pohonom. Súčasťou ich vybavenia bude klimatizácia, kamerový systém či špeciálne antireflexné sklá s tmavou úpravou proti prehrievaniu.
Podľa primátora v súčasnosti rozbehli obstaranie nového plánu dopravnej obslužnosti, ktorý upraví trasy a cestovné poriadky tak, aby MHD prilákala ešte viac cestujúcich.
„Zároveň v najbližších týždňoch vyhlásime verejné obstarávanie na rekonštrukciu desiatok autobusových zastávok na území celého mesta, pričom túto aktivitu chceme rovnako financovať z európskych zdrojov,“ dodal Nosko.
Schválenie dodatku je podmienkou ministerstva dopravy vyplývajúcou zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu modernizácie vozového parku trolejbusovej dopravy.
„Tento dôležitý bod predložíme na MsZ. Po jeho schválení už nebude dopravcovi nič brániť v podpise zmluvy a v čerpaní zdrojov z rezortu dopravy. Výsledkom bude kvalitnejšie a modernejšie cestovanie pre všetkých Banskobystričanov,“ konštatoval Nosko.
Výška investície je bezmála päť miliónov eur a nákup nových vozidiel bude prostredníctvom nenávratného finančného príspevku financovaný v plnej výške z eurofondov.
„Po skončení súčasnej zmluvy s dopravcom budú tieto trolejbusy prevedené na nového poskytovateľa trolejbusovej dopravy alebo na mesto. Trolejbusy tak zostanú počas celej svojej životnosti súčasťou banskobystrickej MHD. Dôležitý je aj fakt, že o sumu, ktorú získa dopravca z eurofondov, budú ponížené náklady mesta na prevádzku trolejbusovej dopravy, čo bude pre rozpočet mesta znamenať výraznú úsporu finančných prostriedkov,“ zdôraznila prednostka mestského úradu Marica Koreňová.
Predpokladaný termín dodania nových trolejbusov je september 2027. Má ísť o najmodernejšie nízkopodlažné vozidlá s duálnym pohonom. Súčasťou ich vybavenia bude klimatizácia, kamerový systém či špeciálne antireflexné sklá s tmavou úpravou proti prehrievaniu.
Podľa primátora v súčasnosti rozbehli obstaranie nového plánu dopravnej obslužnosti, ktorý upraví trasy a cestovné poriadky tak, aby MHD prilákala ešte viac cestujúcich.
„Zároveň v najbližších týždňoch vyhlásime verejné obstarávanie na rekonštrukciu desiatok autobusových zastávok na území celého mesta, pričom túto aktivitu chceme rovnako financovať z európskych zdrojov,“ dodal Nosko.