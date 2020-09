V pondelok sa rozhodne, či bude Radvanský jarmok

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) – Stretnutie krízového štábu mesta Banská Bystrica, po ktorom bude definitívne známe, či sa v septembri uskutoční jeden z najstarších jarmokov na Slovensku – 363. Radvanský jarmok spojený aj s tradičným Dňom kroja, sa Banskobystričania a návštevníci dozvedia v pondelok (7. 9.). TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



„V prípade, že ho zrušíme, stane sa tak po druhý raz v histórii konania najobľúbenejšieho a najnavštevovanejšieho podujatia v našom meste," konštatoval primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.



Podľa neho pandémia nového koronavírusu v tomto roku zasiahla všetky oblasti života mesta. Oddelenie kultúry preto vytvorilo minimalistický koncept 363. Radvanského jarmoku po technickej i organizačnej stránke tak, aby sa zachovali všetky nariadenia hlavného hygienika a centrálneho krízového štábu.



Na Radvanskom jarmoku sa každoročne odprezentuje viac ako 300 remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa zvykne predstaviť takmer 2500 účinkujúcich a na hlavnom pódiu odznie viac ako 60 rozličných vystúpení. V 65 stánkoch zvyknú ponúkať jedlo a pitie, kúpu suvenírov, doplnkového sortimentu a z okolitých lokalít v blízkosti centra mesta vyhrávajú zábavné atrakcie prevádzkované štyrmi kolektívmi.



„Už v júli sme predstavili štruktúru jarmoku, ktorá spočívala v zrušení stánkov s občerstvením a zábavných atrakcií. Jednotlivé programy sme skresali oproti pôvodným počtom na polovicu a umiestnili ich do nádvorí nášho námestia. Vedeli by sme tak odsledovať presný počet návštevníkov. Zminimalizovali sme množstvo remeselníckych stánkov, počet remeselníkov obmedzili na 40. Remeselnícka a včelárska dedinka by boli oplotené, vstupy by mali svoj režim. Počet účinkujúcich by sa tento rok vyšplhal aj s Dňom kroja len na zhruba 500 ľudí," vysvetlila Lýdia Baranová z oddelenia kultúry banskobystrického magistrátu.



Nariadenia sa v súvislosti s aktuálnym počtom ochorení na COVID-19 však sprísnili.



„Žiaľ, po skúsenostiach z Kultúrneho leta vieme, že nie všetci sa vedia správať zodpovedne a disciplinovane, rešpektujúc potrebné nariadenia. Nikto z nás nechce, aby bol Radvanský jarmok v budúcnosti spájaný s negatívnymi dôsledkami na zdravie obyvateľov a ďalšie šírenie nového koronavírusu," dodala Baranová.