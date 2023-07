Festival Voľné pódium ponúkne i lokálne kapely

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - Už po štvrtý raz sa v meste pod Urpínom uskutoční trojdňový hudobný festival Voľné pódium, ktorý aj v tomto roku spestrí program Banskobystrického kultúrneho leta. Lokálne kapely, interpreti a hudobníci sa predstavia na Námestí SNP od 4. do 6. augusta. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Do projektu, ktorý dáva priestor hlavne umelcom s vlastnou autorskou tvorbou i úpravami, sa prihlásilo 27 záujemcov. Organizátori z nich vybrali 14.



"Prvýkrát v histórii festivalu sa predstaví hip-hopová crew, hudobné vydavateľstvo Cash sound records, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici a v našom regióne už niekoľko rokov. Na pódiu sa so svojimi vlastnými trackmi odprezentuje až päť raperov. Fanúšikovia tohto žánru sa 4. augusta o 21.15 h majú na čo tešiť," konštatovala garantka podujatia a programová pracovníčka referátu Robotníckeho domu v Banskej Bystrici Zuzana Chrenková Srncová.



Podľa nej bude program Voľného pódia žánrovo pestrý. Vystúpi v ňom napríklad gitarista, ktorý sa venuje štýlu fingerstyle, Radovan Uhler, či alternatívna kapela Éter. Súčasťou tohtoročného festivalu je aj alternatívny rock a pop, hard rock, folk, dance rock a dokonca i džez. Priestor dostanú najmä hudobné skupiny pôsobiace v Banskej Bystrici a okolí. Festival ukončí 6. augusta večer ikona slovenského reggae Medial Banana.