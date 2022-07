ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE? Stredoslovenského múzea pozýva na prednášku

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Históriu športu mesta pod Urpínom prinesie pravidelné podujatie Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici s názvom Čo sa skrýva v depozite?. Uskutoční sa v utorok (19. 7.) o 17.00 h v Matejovom dome.



Ako SSM informuje, Banská Bystrica má bohatú športovú tradíciu, ktorá siaha do druhej polovice 19. storočia. "Najstaršou známou športovou organizáciou v meste bol korčuliarsky klub, ktorý vznikol v roku 1874 a usporadúval karnevaly na ľade. Neskôr pribudli turistika, sánkarstvo a kolkárstvo. V roku 1889 bola založená miestna odbočka Uhorského karpatského spolku, ktorá sa zameriavala na budovanie turistických útulní a chodníkov k nim," uvádza múzeum.



"Najväčším športovým klubom v Banskej Bystrici bola Slávia, ktorá sa v roku 1921 stala prvým futbalovým klubom na Slovensku. Zápasy odohrávala na prašnej lúke, kde dnes stojí poliklinika, potom do roku 1927 na ihrisku na nábreží Hrona, dva roky na súperových ihriskách a do roku 1959 na novovybudovanom ihrisku na Uhlisku. V Slávii boli organizovaní aj hokejisti, ktorí patrili medzi najstaršie a najlepšie mužstvá na Slovensku," uviedol historik SSM Peter Račko, ktorý bude na podujatí o histórii banskobystrického športu prednášať.



Už vo štvrtok (21. 7.) otvoria v SSM - Thurzovom dome pri príležitosti konania Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu (EYOF) aj novú výstavu, venovanú 55. výročiu VŠC Dukla Banská Bystrica.