V Stredoslovenskom múzeu priblížia astroturizmus

Banská Bystrica 22. augusta (TASR) - O astroturizme, ako novej forme cestovania, a o tom, čo robili zamestnanci múzea počas pandémie, sa bude v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Banskej Bystrici hovoriť v utorok a stredu (24. - 25. 8.).



"Doteraz sme boli zvyknutí obdivovať prírodu priamo na zemi. Aktuálne sa však do popredia v cestovnom ruchu dostáva niečo, čo bolo doteraz určené skôr pre tých zasvätenejších, ako sú napríklad astronómovia," priblížil astroturizmus vedúci Hvezdárne v Banskej Bystrici Stanislav Kaniansky.



Astroturizmus je podľa neho cestovanie za prírodnými javmi, ktoré sa odohrávajú na oblohe. "Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o nezmysel, nie je to tak. Obloha, rovnako ako príroda, ponúka množstvo fascinujúcich udalostí a zážitkov," dodal.



Prednáška vedúceho hvezdárne sa uskutoční v utorok o 20.15 h v Tihányiovskom kaštieli ako súčasť cyklických podujatí Cestovateľské utorky.



V stredu o 17.00 h v Thurzovom dome sa v rámci podujatia Stretnutie s minulosťou uskutoční prednáška o tom, čo robili zamestnanci múzea počas pandémie. "Ľudia nám často kládli otázky, akým spôsobom múzeum funguje počas obmedzení. Čo sa za našimi bránami bez návštevníkov odohráva alebo, aká je vlastne počas pandémie naša pracovná činnosť," hovorí riaditeľ múzea Marcel Pecník.



"Stredoslovenské múzeum je a zostáva živou kultúrnou inštitúciou, ktorá dokázala v takýchto chvíľach zostať svojim návštevníkom nablízku napríklad aj vďaka intenzívnemu využitiu on-line priestoru. Zároveň v sebe ukrýva množstvo vzácnych predmetov a artefaktov, o ktoré sa treba neustále starať," informoval.



"Navyše, uplynulá situácia umožnila našim odborným pracovníkom, aby sa mohli o čosi hlbšie ponoriť práve do ich oblasti a prinášať stále nové a nové informácie o našom fonde. Okrem toho sme vďaka podpore zriaďovateľa a zanieteniu nášho tímu reštaurovali aj fasádu Thurzovho domu, upravovali jeho suterén a pracovali sme intenzívne na príprave ďalších investičných akcií, ktoré určite prekvapia a pozitívne zarezonujú v blízkej a strednej budúcnosti," vysvetlil na záver riaditeľ SSM.