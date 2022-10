Pre ceny energií chystá banskobystrický kardioústav viacero opatrení

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) – V súvislosti s rastom cien energií pripravuje stredoslovenský kardioústav viacero opatrení. Je to napríklad obmedzenie osvetlenia vo verejných priestoroch, pre TASR to uviedla Martina Soláriková zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.



Pripomenula, že osvetlenie obmedzujú postupne, na najnižšiu možnú mieru a tak, aby sa nestali úrazy. "Spracovávame podklady na výmenu najfrekventovanejších svetelných zdrojov za úsporné, dodržaná má však byť aj požadovaná svietivosť," spomenula. Zároveň potvrdila, že v tomto zariadení upravili vykurovacie krivky v spoločných priestoroch, chodbách a v stravovacích priestoroch na minimálnu možnú mieru.



Ako dodala, vykurovanie na oddeleniach, v operačných miestnostiach a vo všetkých priestoroch, kde sa zdržiavajú pacienti počas vyšetrení, upravujú. Podľa nej to robia tak, aby nebolo ohrozené zdravie pacientov, zároveň však aj tak, aby boli úspory.



Soláriková ďalej informovala, že v kardioústave vyčistili vykurovacie systémy a chcú zrušiť centrálne zvlhčovanie vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách. Nahradiť ho chcú lokálnymi zvlhčovačmi. "Vzduchotechnické jednotky v priestoroch, kde to nie je bezpodmienečne nutné, aby fungovali v 24-hodinovom režime, vypíname v nočných hodinách a počas víkendov," spresnila. Podľa jej slov tiež v zdravotníckom zariadení redukujú využívanie ohrievačov, chladničiek a rýchlovarných kanvíc.