V Banskej Bystrici si výstavou pripomenú narodenie Jozefa Murgaša

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Banskej Bystrici pripravila pri príležitosti 160. výročia narodenia Jozefa Murgaša multižánrový výstavný projekt s názvom Viera, veda, umenie: Jozef Murgaš z Tajova do Wilkes-Barre. Počas trvania výstavy bude verejnosti prvýkrát prezentovaný aj katalóg Murgašových výtvarných diel. TASR o tom informovala PR manažérka knižnice Soňa Šóky.



Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v Jabríkovej, ktorá je dnes súčasťou obce Tajov pri Banskej Bystrici. Bol rímskokatolícky kňaz, svoj život však zasvätil aj rádiotelegrafii, prírodným vedám, výtvarnému umeniu či verejnej činnosti. Život a tvorbu Murgaša ŠVK predstaví formou výstavného projektu, ktorého vernisáž sa uskutoční 17. septembra.



"Cieľom projektu je tematicky predstaviť dielo Jozefa Murgaša nielen vo svetle jeho mnohých talentov, ale i vzácnych osobnostných hodnôt. Slobodný duch, neúnavná, systematická práca, odhodlanie prekonávať prekážky v záujme dosiahnutia pozitívneho cieľa sú hodnoty, ktorými Jozef Murgaš inšpiruje súčasné i budúce generácie. Kompozícia výstavy je vo veľkej miere zameraná na zdôraznenie tejto významovej roviny," priblížila Šóky s tým, že pozornosť je venovaná aj zachovaným pamiatkam na Murgaša na Slovensku či v USA.



Výstavu venovanú Murgašovi tvoria predmety z fondov Literárneho a hudobného múzea ŠVK, Biskupského úradu v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného múzea a ďalších kultúrnych inštitúcií, ako aj z majetku súkromných vlastníkov. Väčšina predmetov bude pre verejnosť sprístupnená prvýkrát.



"Predovšetkým výtvarné diela, ale aj osobné predmety, archívne dokumenty, audiovizuálne nahrávky, a to v reálnej i digitálnej podobe. Výnimočný a jedinečný rozmer dodávajú výstave predmety získané od Spoločnosti slovenského dedičstva vo Wilkes-Barre v Pensylvánii, kde Jozef Murgaš pôsobil polovicu svojho plodného života," doplnila Šóky.



Výstavu venovanú Murgašovi si budú môcť návštevníci v priestoroch galérie v podkroví ŠVK v Banskej Bystrici pozrieť do 28. novembra. Počas jej trvania ju doplnia aj viaceré sprievodné aktivity, a to napríklad workshopy pre deti a mládež zamerané na technickú činnosť i výtvarnú tvorbu. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Veľvyslanectva USA na Slovensku.