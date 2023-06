V Thurzovom dome sa bude hovoriť o baníckej lokalite Glanzenberg

Banská Bystrica 27. júna (TASR) – Zaniknutá banícka lokalita Glanzenberg v Banskej Štiavnici bude témou pravidelného podujatia Stretnutia s minulosťou, ktoré sa uskutoční 28. júna o 17.00 h v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici. O montánnej, teda banskej archeológii v banskoštiavnickom regióne bude hovoriť archeológ a bývalý dlhoročný riaditeľ Slovenského banského múzea (SBM) Jozef Labuda. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



Lokalita Glanzenberg bola predmetom archeologického výskumu SBM v rokoch 1981 až 2022 a vydala svedectvo o spektre funkcií v období 12. až 17. storočia. "Ako archeológ som tam robil vykopávky skoro 40 rokov. Najcennejším nálezom je pre mňa skutočnosť, že som prispel k interpretácii tejto viacúčelovej lokality. Nebol to len hrad. Široké spektrum odkrytých archeológií aj trojrozmerných predmetov svedčia tiež o jeho vojenskej, metalurgickej a sídliskovej funkcii," priblížil Labuda.



Dôkazom toho sú vežovité stavby hradného paláca i obytná veža kráľovského reprezentanta – komorského grófa. Nálezy hrotov do šípov a kuší spolu s vojenskými vežami a kamennými múrmi valov zas svedčia o funkcii pevnosti. Pre svoju strategickú polohu slúžila v stredoveku až do 17. storočia aj na obranu mesta.



"V prednáške vysvetlím tiež vznik dnes už samostatného vedného odboru montánnej archeológie vo svete a na Slovensku, špecifickosť metodických postupov pri terénnych výskumoch technických objektov, osobitosť materiálnej kultúry, ktorá je typická pre banské regióny a nestretáme sa s ňou v inom geografickom prostredí," dodal Labuda.



Archeológ povie aj o dosiahnutých výsledkoch takzvaných záchranných archeologických výskumov, vyvolaných rozsiahlou stavebnou činnosťou v lokalite UNESCO a jeho širšieho územia, ktoré realizovalo SBM v Banskej Štiavnici.