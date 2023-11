V Thurzovom dome sa bude hovoriť o Vianociach, v kaštieli o Islande

Banská Bystrica 15. novembra (TASR) - Čím boli Vianoce iné v období prvej Československej republiky a či sa zmenila dnes ich podstata, zodpovie v stredu o 17.00 h v Thurzovom dome v Banskej Bystrici antropologička z Univerzity Mateja Bela Alexandra Bitušíková. V prednáške o zimných sviatkoch ich priblíži aj prostredníctvom výpovedí pamätníkov z tohto obdobia. TASR o tom informovala manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) Dana Kurtíková.



"Ide o spomienky získané od pamätníkov v rámci výskumu spoločenského a sviatočného života, ktorý prebiehal v období 90. rokov 20. storočia. Prednáška priblíži atmosféru mestského sviatkovania na základe výpovedí pamätníkov i citátov z dobovej miestnej tlače. Budeme sa tešiť, ak účastníci podujatia prispejú do diskusie svojimi spomienkami a obohatia tak ďalší výskum," konštatovala Bitušíková.



Až do roku 1948 sa Vianoce oslavovali v duchu prvej Československej republiky. Väčšie mestá, medzi nimi i Banská Bystrica, sa pýšili stromom republiky na námestí. Pri stromčekoch boli vždy kasičky na charitatívnu zbierku pre chudobných. Boli to Vianoce, ktoré sa vyznačovali klasickým pojatím kresťanských sviatkov. Darčeky nosil Ježiško, ktorý sa narodil na slame a svietila betlehemská hviezda. Preto pod každým stromčekom nesmel chýbať betlehem. V mestách sa ľudia pred sto rokmi neuzatvárali na Vianoce do intímneho prostredia rodiny až tak, ako je to v súčasnosti.



SSM rovnako v stredu o 17.00 h, tentoraz v Tihányiovskom kaštieli, pripravilo aj pravidelné podujatie Príroda bez hraníc, na ktorom sa návštevníci vyberú spolu s banskobystrickým cestovateľom a fotografom Gabrielom Antalom objavovať magický Island. Podelí sa nielen so svojimi zážitkami z ciest, ale dá aj tipy, na čo pri ceste na Island nezabudnúť.



Ako tvrdí, v tejto krajine je stále čo objavovať, nikdy neomrzené pohľady na ľadovce v kontraste s machom zarastenými sopečnými pláňami, teplé pramene, z ktorých sa najlepšie pozoruje tancujúca polárna žiara. "Prezradím aj, ktoré islandské slovíčka akoby prebrali z nášho jazyka alebo, či si pred rande Islanďania musia skontrolovať svoj rodokmeň, aby náhodou nešli na rande so svojím príbuzným ako aj mnoho ďalších vtipných i vážnych zaujímavostí," dodal Antal.