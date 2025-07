V zariadeniach sociálnych služieb v Banskej Bystrici zvýšili kontroly

Banská Bystrica 3. júla (TASR) - S vysokými teplotami, ktoré sa vo štvrtok v Banskej Bystrici a okolí pohybujú okolo 34 až 35 stupňov Celzia, bojujú aj obyvatelia mesta. V letných horúčavách sa môžu ovlažiť vo fontánach, k dispozícii majú pitné fontánky i hmlové brány. V mestských zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v tejto súvislosti sprísnili opatrenia a zvýšili kontroly klientov.



Ako pre TASR uviedla vedúca Kancelárie primátora mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová, okrem historickej fontány na Námestí SNP a pred Barbakanom je ďalšia pred mestským úradom, ktorú využívajú najmä deti na ochladzovanie, rovnako ako vo vnútrobloku Tatranská - Sitnianska na sídlisku Sásová. Fontána je aj na Fortničke v parčíku Ivana Palúcha. Hmlové brány sú inštalované na Námestí SNP a v parku pod Pamätníkom SNP.



„Zamestnanci mestského úradu môžu využiť voliteľný začiatok pracovnej doby od 6.00 h s možnosťou ukončenia pracovnej doby o 14.00 h, pričom v prípade potreby je v rámci organizačného útvaru k dispozícii jedna osoba do 15.00 h,“ doplnila Pastuchová.



V mestskom zariadení pre seniorov KOMUCE na Krivánskej ulici opatrovateľky zvýšili kontroly v obytných jednotkách, kde ponúkajú klientom, aby pili a pri ležiacich vypisujú záznam o podaní vody. „Nakúpili sme dvojlitrové krčahy, ktoré sú vyložené pri vrátnici aj s pohárikmi, či už pre návštevy alebo pre klientov zariadenia. Informátori majú na starosti dopĺňať ich čistou citrónovou vodou. Vychádzky sú obmedzené, kluby momentálne fungujú vo vnútorných priestoroch,“ priblížila pre TASR vedúca zariadenia Kornélia Balogová. Klimatizáciu tam nemajú, ale zabezpečili ventilátory do kancelárií, kde je veľmi teplo, i do miestností, kde je to potrebné.



V Zariadení pre seniorov Jeseň takisto vo zvýšenej miere dohliadajú v týchto horúcich dňoch na dodržiavanie pitného režimu. Krčahy s vodou sú rozmiestnené v spoločenských priestoroch a personál aktívne dohliada na pitný režim klientov i ponúkanie vody. „Miestnosti ochladzujeme ventilátormi a tienením, aby sa znížila teplota vnútorného prostredia. Aktivity vo vonkajšom prostredí sa realizujú len v ranných hodinách, keď teploty ešte nie sú také vysoké, a to najmä v priestoroch našej záhrady Magnólie. Počas dňa sa pohyb vonku minimalizuje. Personál je poučený a intenzívnejšie monitoruje zdravotný stav klientov vrátane rizika prehriatia a únavy z tepla. V prípade potreby použijeme na ochladenie organizmu sprchy, prípadne mokré uteráky,“ konštatovala pre TASR vedúca zariadenia Renáta Liptaiová.



V Stredisku sociálnych služieb rovnako neustále monitorujú pitný režim klientov, v spoločenských miestnostiach sú k dispozícii krčahy s vodou. „V zariadení pre seniorov i v zariadení opatrovateľskej služby využívame dve mobilné klimatizácie, ktoré sa nachádzajú v spoločenských miestnostiach. V dennom stacionári máme novovybudovanú klimatizačnú jednotku na stene v oddychovej miestnosti. Zamestnanci majú k dispozícii aj ventilátory,“ uviedla pre TASR vedúca zariadenia Danka Murgašová.