Do ulíc Banskej Bystrice vyrazí Valentínsky express
Autor TASR
Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Do ulíc Banskej Bystrice vyrazí v piatok (13. 2.) už po piaty raz Valentínsky express, ktorý v predstihu prinesie atmosféru lásky, umenia a netradičných zážitkov. Špeciálny autobus vypraví pri príležitosti Dňa zaľúbených (14. 2.) Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen, ktorá v meste pod Urpínom zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD). Pôjde o linky číslo 21 a 22. TASR o tom informovala Miroslava Kornošová zo SAD Zvolen.
„Hovorí sa, že piatok trinásteho je nešťastný deň. My sme sa však rozhodli tento mýtus zbúrať a premeniť ho na deň plný lásky, úsmevov a nečakaných stretnutí. Počas cesty v autobuse často hľadíme do obrazoviek svojich telefónov, izolovaní vo vlastných digitálnych bublinách. Zabúdame, že verejná doprava nie je len o presune z miesta na miesto. Cieľom Valentínskeho expressu je na chvíľu zastaviť čas a pripomenúť, že skutočné ‚spojenie‘ nie je len o signáli na mobile či prestupe na iný spoj. Je o ľudskom kontakte, úsmeve na neznámeho spolucestujúceho či milom slove vodičovi,“ priblížila Kornošová.
Valentínsky express od 15.00 h povýši cestovanie MHD na umelecký zážitok. Interiér autobusu sa v spolupráci so študentmi Akadémie umení v Banskej Bystrici premení na pojazdné javisko plné hudby, slova a citu.
„Valentínsky express nie je určený len pre šťastné páry držiace sa za ruky. Je pre každého, kto má rád život, kto sa chce na chvíľu zastaviť a kto verí, že aj v roku 2026 má zmysel hľadať cesty k sebe navzájom,“ zdôraznila Kornošová.
