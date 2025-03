Veľkonočné trhy v Banskej Bystrici sa začnú druhý aprílový týždeň

Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Tradičné veľkonočné trhy na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnia od 8. do 16. apríla. Informovalo o tom v stredu mesto na sociálnej sieti a zároveň upozornilo záujemcov o predaj, že záväzné prihlášky treba poslať do 14. marca.



"Uprednostnení budú predajcovia so sortimentom tematicky ladeným k Veľkej noci. Ide najmä o tých, ktorí ponúkajú ľudovoumelecké výrobky, kraslice, prútené korbáče a kvetinové ikebany. Rovnako výrobcovia ponúkajúci výrobky z včelieho vosku, medovníky a med vlastnej výroby, medovinu, pekárenské a cukrárenské výrobky, langoše, chlebové posúchy či trdelníky," uviedla radnica.