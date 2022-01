V Banskej Bystrici si počas víkendu denne zašportuje 2000 bežkárov

Banská Bystrica 24. januára (TASR) – Počas víkendových dní Areál zimných športov na Štiavničkách v Banskej Bystrici denne navštívi viac než 2000 bežkárov. Je ním plážové kúpalisko v centre mesta, ktoré sa počas zimy v prípade mrazivého počasia mení na centrum bežkovania a korčuľovania až do večera, a to vďaka osvetleniu. Uviedol to na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že ani uplynulý víkend nebol výnimkou.



„Keď sme v roku 2016 prvýkrát spustili zasnežovanie okruhu pre bežkárov na Štiavničkách, naším cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa budú v zime stretávať Banskobystričania. Postupne sme dokúpili snežné delá a z roka na rok vymýšľali ďalšie vylepšenia,“ uviedol Nosko. O bežkársky okruh sa denne starajú zamestnanci mestskej organizácie záhradnícke a rekreačné služby.



Okrem novinky, zhruba stometrového úseku s viacerými stopami určenými na výučbu bežkovania v areáli, ktorý otvorili počas tohto víkendu, aby začiatočníci neprekážali na hlavnom okruhu, mesto popri bežkovaniu a korčuľovaniu na jazere pripravuje aj ďalšie novinky.