Vianočné trhy sa v Banskej Bystrici začnú na 29. novembra

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) – Tohtoročné Banskobystrické Vianoce opäť so sebou prinesú nielen dobré jedlo, pitie a stánky s rôznym vianočným sortimentom, ale i mnohé kultúrne a charitatívne podujatia. Vianočné trhy sa na námestí v meste pod Urpínom začínajú 29. novembra a potrvajú do 2. januára budúceho roka. Otvorené budú denne od 11.00 h a záverečnú majú tesne pred polnocou. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



"Návštevníci si budú môcť pochutnať na tepelne upravených mäsových výrobkoch, grilovaných oštiepkoch, podpecníkoch, pečených gaštanoch, medovníkoch, vianočných oblátkach či trdelníkoch," uviedla Mojžišová. Stánky s občerstvením však toho budú mať v ponuke oveľa viac.



Na Mikuláša, teda od 6. do 22. decembra, sa trhy rozšíria o stánky s remeselným a doplnkovým sortimentom. Denne od 9.00 do 20.00 h budú ponúkať keramiku, výrobky z dreva, kože, kovu, šperkov z rôznych materiálov i viacero predmetov, ktoré patria k najkrajším sviatkom roka.



"Vianoce sú sviatky pokoja a ľudia ich trávia spolu s rodinou a priateľmi. Verím, že na vianočných trhoch v Banskej Bystrici bude aj tento rok vládnuť príjemná atmosféra. Okrem stánkov s občerstvením a remeselnými výrobkami sme sa usilovali vytvoriť program, v ktorom si každý nájde to svoje. Ani teraz nezabudneme na zvyky a tradície, na moderné aktivity či hudobnú produkciu. Podujatia budú pestré a ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli vytvoriť tohtoročné Banskobystrické Vianoce," zdôraznil primátor Ján Nosko.