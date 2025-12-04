< sekcia Regióny
B. Bystrica: Vianočný koncert Štátnej opery zaznie v Paríži
Koncert organizuje Slovenský inštitút v Paríži v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. decembra (TASR) - Štátna opera sa krátko pred Vianocami predstaví v hlavnom meste Francúzska, bohatý koncertný program predvedú operní sólisti a členovia orchestra 7. decembra v kostole La Madeleine v Paríži. TASR o tom informovala vedúca propagácie opery Katarína Vollmannová.
Chrám svätej Márie Magdalény disponuje kapacitou vyše 1000 divákov a vďaka svojej lokalite a bohatej histórii je obľúbeným miestom na rôzne hudobné podujatia. Tradícia slovenských vianočných koncertov v Paríži má vyše 30-ročnú históriu.
„Pravidelne sa naň tešia krajania žijúci vo Francúzsku, ako aj tamojšia široká laická a odborná verejnosť vrátane členov diplomatických zborov, zástupcov vedenia mesta Paríž a kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku,“ uviedla Vollmannová.
