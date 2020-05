Virtuálna konferencia ÚPV sa venovala významu zelených technológií

Banská Bystrica 26. mája (TASR) – Tohtoročný 20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku sa v utorok uskutočnil ako virtuálne podujatie a predstavil slovenských inovátorov a trendy, ktoré reflektujú aj uplynulé mesiace koronakrízy. TASR o tom informovala Erika Presperínová z Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR so sídlom v Banskej Bystrici.



Konferencia sa pravidelne koná pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva a aktuálny ročník sa venoval významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Záujemcovia si môžu pozrieť príspevky na webe ÚPV SR: https://inovacie-pre-zelenu buducnost.sk/



Dozvedia sa viac o pojme zelené technológie, ktoré chránia životné prostredie, spôsobujú menšie znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom. Ďalšie príspevky sa zamerali aj na to, ako zmení cirkulárna ekonomika naše hodnoty a aké príležitosti prináša.



"Dva dni po vyhlásení mimoriadneho stavu na Slovensku začali vo Vlkanovej výrobu tvárových masiek. Od nápadu po výrobu to bolo 30 dní a dnes sú to tisícky respirátorov, ktoré sa využívajú v celom svete. Produkt postavili na skúsenostiach a technológiách, ale esenciálnym pilierom úspechu bola odvaha konať," zaznelo súvislosti s prednáškou Artura Gevorkyana, ktorý sa v príspevku na konferencii venoval respirátorom novej generácie.



Marián Smik zo Slovenskej batériovej aliancie zasa predstavil budovanie základov batériového ekosystému na Slovensku a upozornil na fakt, že svet hľadá batérie, ktoré budú lacnejšie, bezpečnejšie a s vyššou účinnosťou. Úlohou aliancie je tak podpora výskumu a výroby batérií v SR v legislatívnej i praktickej rovine, posilnenie významu elektromobility, úložisk energií a vodíkových systémov.



"Dvadsaťkrát recyklovať hliník je rovnako energeticky náročné, ako raz ho vyrobiť. Fabrika v Spišských Vlachoch sa v posledných troch rokoch s nasadením inovácií stáva významným európskym hráčom v recyklačnom biznise. Sú najväčším zamestnávateľom v regióne a nesú zodpovednosť aj za to, ako sa tam žije," konštatoval ďalší rečník virtuálnej konferencie Úradu priemyselného vlastníctva SR Adrián Stolár v súvislosti s recykláciou hliníka za využitia zelených technológií.