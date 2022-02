V Štátnej opere sa vo februári môžu diváci tešiť najmä na operety

Banská Bystrica 4. februára (TASR) – Začiatok februára v Štátnej opere v Banskej Bystrici patrí operetám. Po piatkovej operete Grófka Marica je 10. februára v programe Večer hudobných šlágrov a 12. februára si diváci môžu pozrieť úspešnú inscenáciu operety Slečna vdova. TASR o tom informovala vedúca propagácie opery Katarína Uhríková.



„Podľa vyhlášky patria predstavenia v Štátnej opere do kategórie nízko rizikových. Odohrajú sa v režime OP, teda do budovy je povolený vstup len osobám kompletne zaočkovaným alebo tým, čo prekonali ochorenie COVID-19, no zároveň budú akceptované výnimky podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V priestoroch opery sa návštevníci môžu pohybovať len s respirátorom, povinná je dezinfekcia rúk, pripravené je šachovnicové sedenie, pričom obsadených môže byť len 50 percent miest v hľadisku. Je zabezpečené odvetrávanie a pravidelne sa dezinfikujú všetky spoločné priestory,“ konštatovala Uhríková.



V Deň zaľúbených - 14. februára chystá opera o 17.00 h Valentínsky komorný koncert Darujme si lásku zostavený zo swingových, jazzových, operetných a muzikálových melódií i skladieb hudobných klasikov.



„V druhej polovici februára máme v pláne odohrať najznámejšiu slovenskú operetu Hrnčiarsky bál - 16. februára a aj Verdiho operu La traviata - 18. februára. Všetko však bude závisieť od aktuálnych rozhodnutí vlády a nariadení ÚVZ,“ dodala Uhríková.