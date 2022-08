Vodiči musia pre výstavbu v Banskej Bystrici strpieť obmedzenia

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) – Vodiči i cestujúci prechádzajúci popri mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici musia v najbližších týždňoch strpieť dočasné dopravné obmedzenia, ktoré súvisia s výstavbou mini okružnej križovatky. Mesto na to získalo stavebné povolenie začiatkom roka a cena stavebných prác predstavuje zhruba 414.000 eur s DPH. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že práce by mali trvať asi dva mesiace.



"Súčasťou prestavby križovatky bude aj úprava chodníkov pre peších, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustov a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov. Vybudovaním mini okružnej križovatky sa zvýši plynulosť cestnej premávky, dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu všetkých vodičov a peších," konštatoval prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Frekventovaný dopravný uzol medzi parkom smerom na Strieborné námestie a Ulicu Janka Kráľa je úsek, kde dochádza často k dopravným kolíziám a zápcham.



"Už dlhodobo vnímame nevyhovujúci stav v tejto lokalite, preto sme hľadali spôsob, ktorým by sme situáciu mohli zlepšiť. Skôr, ako sme začali obstarávať projektovú dokumentáciu, funkčnosť, ako aj vhodnosť umiestnenia mini okružnej križovatky, dali sme si vypracovať dopravnú štúdiu u autorizovaného projektanta. Pre túto alternatívu sme sa rozhodli najmä preto, aby sme nemuseli výrazným spôsobom zasiahnuť do parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou," zdôraznil primátor Ján Nosko.



V uplynulom mesiaci sa uskutočnila prekládka inžinierskych sietí a bol asanovaný nefunkčný objekt pri vstupe do parku.



Križovatka bude počas celej doby stavebných prác prejazdná a regulovaná prenosnou svetelnou signalizáciou.