B.Bystrica: Všetci piati pacienti s koronavírusom nie sú z B. Bystrice

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – Krízový štáb mesta Banská Bystrica zasadá denne, aby monitoroval aktuálnu situáciu so šíriacim sa novým koronavírusom, lekári, sestry a celý personál Rooseveltovej nemocnice vydávajú zo seba maximum a zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici robia všetko pre to, aby dokázali denne otestovať desiatky vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu. Konštatuje sa to v spoločnom vyhlásení, o ktorom v utorok večer TASR informovalo vedenie mesta, nemocnice a RÚVZ.



"Väčšina Banskobystričanov dodržiava opatrenia, ktoré sme nariadili. Obyvatelia nosia rúška, nezdržiavajú sa vo veľkom počte na verejných priestranstvách, neohrozujú návštevami našich seniorov. Mnohí zamestnanci mestského úradu veľakrát siahajú na dno svojich síl, aby zabezpečili pomoc starším, osamelým, hendikepovaným či imobilným ľuďom. Vďaka disciplinovanosti väčšiny občanov sa nám darí situáciu zvládať. Naďalej vyzývame na zodpovedné správanie sa," reagoval primátor Ján Nosko.



Rooseveltova nemocnica prijala potrebné opatrenia už koncom januára. Doposiaľ bol nový koronavírus potvrdený v meste pod Urpínom u piatich ľudí, nie všetci sú však obyvateľmi Banskej Bystrice. Zatiaľ ani jeden z nakazených nemá ťažký priebeh ochorenia.



"V nemocnici sme prijali zásadné opatrenia, aby sme zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí ju potrebujú, poskytovali bezpečne a zároveň chránili aj zdravotnícky personál. Nemocnica má oddelenie infektológie, kde sú hospitalizovaní a izolovaní všetci pacienti s podozrením aj s potvrdeným ochorením na COVID-19. Pacienti, ktorí potrebujú svoje lieky, si môžu ich predpis vybaviť telefonicky a prostredníctvom e-receptu vyzdvihnúť priamo v lekárni. Odložili sme v tomto týždni plánované chirurgické výkony. Pacientom s akútnym zdravotným stavom, samozrejme, bude poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Pacientom pri vstupe na oddelenie urgentného príjmu meriame telesnú teplotu a ich vstup koordinuje strážna služba. Pacienti, u ktorých je podozrenie na COVID-19, sú smerovaní samostatným vstupom rovno do izolácie," zdôraznila generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.



RÚVZ v Banskej Bystrici začal 15. marca s diagnostikou vzoriek na prítomnosť ochorenia COVID-19 na odbore lekárskej mikrobiológie.



"Kapacita laboratória je zhruba 100 vzoriek denne. Ďalšie naše odborné útvary RÚVZ pracujú v obmedzenom režime a v maximálnej možnej miere sa snažia zodpovedať otázky obyvateľov v nadväznosti na situáciu v SR a koordinujú svoju činnosť s ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Doposiaľ sme testovali 51 vzoriek," konštatoval Cyril Klement, regionálny hygienik banskobystrického RÚVZ.