B. Bystrica vyhlásila tender na nový most pri železničnej stanici

Banská Bystrica 31. januára (TASR) - Mesto Banská Bystrica vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu nového mosta ponad Hron pri malej železničnej stanici. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje viac ako 1,4 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré bolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej konštrukcie mosta vrátane opôr a časti spodnej stavby. Následne sa prevedie nové zakladanie mosta na mikropilótach," uvádza sa v oznámení. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na približne 1,44 milióna eur. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 20. februára, kritériom na ich vyhodnotenie bude cena.



Súčasný most pri malej železničnej stanici v blízkosti centra Banskej Bystrice bol postavený v roku 1956, pre nevyhovujúci stavebno-technický stav bol pre automobilovú dopravu uzavretý. Samospráva v rámci projektu počíta so zbúraním pôvodného mosta a výstavbou nového. Po dokončení má slúžiť už len chodcom a cyklistom, projektovaný je však tak, aby ho v prípade mimoriadnych situácií mohli využiť aj automobily.