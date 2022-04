Banská Bystrica vyhlasuje ďalšiu zbierku pre Ukrajinu

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) – Ďalšiu zbierku na pomoc Ukrajine vyhlásilo v týchto dňoch mesto Banská Bystrica. Tentoraz chcú organizátori vyzbierať predovšetkým trvanlivé potraviny, vítané sú však aj hygienické potreby, lekárske pomôcky, drogéria či detské plienky.



„Nosiť je možné takmer všetko okrem oblečenia. Pomoc pošleme do ukrajinského mesta Užhorod, odkiaľ ju logistické centrum distribuuje do miest, kde je najpotrebnejšia,“ uvádza mesto. Zbierka sa začína v pondelok 4. apríla v čase od 15.00 h do 18.00 h vo vestibule mestského úradu a potrvá do piatka 8. apríla.



Prvú verejnú zbierku zorganizovala mestská samospráva na základe iniciatívy jednotlivcov od 26. do 27. februára. Materiálna pomoc sa prerozdelila medzi osoby, ktoré na území Banskej Bystrice ubytovali Ukrajincov. Časť putovala priamo na Ukrajinu a zvyšok vytriedených vecí mesto presunulo do zberného miesta na Komenského ulici, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.



Mesto následne 12. a 13. marca vyhlásilo aj potravinovú zbierku. Kamión s potravinami vyslali do Užhorodu, odkiaľ humanitárna pomoc smerovala priamo do družobného mesta Banskej Bystrice Sumy.



Primátor Ján Nosko sa v tejto súvislosti poďakoval všetkým ľuďom, ktorí podali pomocnú ruku, a vyjadril nádej, že dostatok pomoci príde aj v nadchádzajúcich dňoch.



„Ak to bude možné, vyzbieranú pomoc by sme zaniesli do mesta Černihiv, kde sú obyvatelia bez elektriny, tepla a vody. V prípade, že na to nebudú vhodné podmienky, zavezieme ju tam, kam vieme, že s istotou príde,“ dopĺňa Sofia Barvinská, koordinátorka ukrajinskej pomoci na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.