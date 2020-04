Banskobystrická samospráva: Výpadky plánovaných príjmov budú citeľné

Banská Bystrica 12. apríla (TASR) – Hoci banskobystrická samospráva počas pandémie nového koronavírusu zatiaľ mimoriadne zmeny v mestskom rozpočte nevykonala, je len otázkou času, kedy tak bude musieť urobiť. Počíta s výraznými stratami a tie budú vraj citeľné.



"Mesto prestalo v rámci opatrení spôsobených novým koronavírusom vyberať poplatky v školách a školských zariadeniach, až kým nebudú znovu otvorené. Počítame s výpadkami daňových príjmov, hlavne podielových daní. Predpokladáme, že v rozpočte na tento rok zaznamenáme výpadok príjmov pri miestnych daniach a poplatkoch, kým bude krízové obdobie pretrvávať," konštatoval magistrát s tým, že na presné vyčíslenie "mínusov" je ešte priskoro. Nevylučuje, že niektoré plánované investičné akcie bude musieť prehodnotiť.



Výpadky príjmov pre nový koronavírus zasiahli aj dopravcu v meste pod Urpínom. Mestská hromadná doprava zhruba od polovice marca funguje iba v prázdninovom režime. Zníženie výkonov a výrazný pokles cestujúcich sa už teraz odzrkadľuje na tržbách, ktoré sú minimálne.



Podľa magistrátu sa výdavky na zaistenie krízových opatrení pohybujú v objeme niekoľkých desiatok tisíc eur a suma stále rastie.



"Vyčlenili sme špeciálny účet na účely krytia rôznych výdavkov počas krízy spôsobenej novým koronavírusom SK98 7500 0000 0040 2059 1440. Na tento účet sú pripisované napríklad ušetrené prostriedky zo mzdy vedenia mesta - primátora a dvoch viceprimátorov, ktorí o to sami požiadali, až do konca krízového obdobia. Do mestského zastupiteľstva pripravujeme uznesenie, ktoré umožní previesť na špeciálny účet prostriedky z rezervného fondu mesta. Ušetrené peniaze využijeme na nákup ochranných prostriedkov, rúšok, dezinfekčných prostriedkov a ďalšie výdavky súvisiace s pandémiou," zdôraznil banskobystrický mestský úrad.