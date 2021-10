Výstavba mosta do Iliašu si vyžiada ďalšie dopravné obmedzenia

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Stavebné práce na výstavbe nového mosta do banskobystrickej mestskej časti Iliaš si na budúci týždeň vyžiadajú ďalšie krátkodobé dopravné obmedzenia. Informovala o nich v piatok hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Podľa nej z dôvodu osádzania obrubníkov, asfaltovania cesty a zaťažovacích skúšok nového mosta bude v dňoch 27. až 29. októbra nevyhnutné vylúčiť automobilovú dopravu na pôvodnom provizórnom moste, ktorý slúži pre motoristov a peších ako dočasná obchádzková trasa.



„Následne sa budú robiť chodníky a ďalšie dokončovacie práce. V dňoch 22. až 24. novembra by mala byť realizovaná posledná výluka dopravy, keďže sa uskutoční demontáž starého nevyhovujúceho mosta a do prevádzky bude uvedený nový oceľový obojsmerný most,“ konštatovala hovorkyňa s tým, že počas októbrových a novembrových dopravných obmedzení budú môcť motoristi využívať tradičnú obchádzkovú trasu po poľnej ceste v smere do Vlkanovej.