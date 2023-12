Výťažok z punču v Banskej Bystrici smeruje OZ Svetielko nádeje

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) – Kúpou Univerzitného punču, ktorý počas Banskobystrických Vianoc podávala v utorok (12. 12.) Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, sa podarilo vyzbierať 5000 eur. Peniaze smerujú na účet občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje, ktoré pôsobí pri detskej nemocnici. TASR o tom vo štvrtok informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.



"S predajom punču sme začali už na obed a do neskorých večerných hodín nebola núdza o dobrých ľudí so štedrým srdcom, ktorí nás prišli podporiť a pomohli nám už šiestykrát vyzbierať krásnu sumu pre Svetielko nádeje. V stánku boli už tradične zástupcovia vedenia jednotlivých fakúlt a posledné dve hodiny čapovali do pohárov s logom Univerzitného punču členovia vedenia UMB a Svetielka nádeje," priblížila Straková.



Tohtoročný výťažok potešil aj rektora univerzity Vladimíra Hiadlovského, ktorý ďakuje všetkým za to, že im pomohli rozsvietiť Vianoce. "Podarilo sa vyzbierať sumu, ktorá nám výrazne pomôže realizovať projekty na pomoc detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Vo Svetielku nádeje si vážime naše dlhoročné partnerstvo s UMB a sme nesmierne vďační za jej odhodlanie pomáhať spolu s nami i naďalej," zdôraznil predseda OZ Pavel Bician.